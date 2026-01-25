FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
HomePhotos

क्रिकेट

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से शुरू होने वाला है. लेकिन इस इवेंट से पहले आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किन गेंदबाजों ने लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. हैरानी वाली बात ये है कि इस लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं है.

मोहम्मद साबिर | Jan 25, 2026, 09:15 PM IST

1.शाकिब अल हसन

शाकिब अल हसन
1

बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 50 विकेट अपने नाम किया है. 
 

2.शाहिद अफरीदी

शाहिद अफरीदी
2

पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 39 विकेट अपने नाम किया है. 
 

3.लसिथ मलिंगा

लसिथ मलिंगा
3

श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 38 विकेट झटके हैं. 
 

4.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
4

श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 37 विकेट झटके हैं. 
 

5.राशिद खान

राशिद खान
5

अफगानिस्तान के राशिद खान ने टी20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 37 विकेट चटकाए हैं. 
 

6.एडम जम्पा

एडम जम्पा
6

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा ने टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 36 विकेट झटके हैं. 
 

7.सईद अजमल

सईद अजमल
7

पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने टी20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 36 विकेट अपने नाम किया है.
 

8.टिम साउदी

टिम साउदी
8

न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टी20 वर्ल्ड कप की 25 पारियों में 36 विकेट झटके हैं. 
 

9.एनरिक नॉर्खिया

एनरिक नॉर्खिया
9

साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्खिया ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 35 विकेट अपने नाम किया है. 
 

10.अजंता मेंडिस

अजंता मेंडिस
10

पूर्व श्रीलंकाई अजंता मेंडिस ने टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 35 विकेट चटकाए हैं. 
 

