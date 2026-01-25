T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

1 . शाकिब अल हसन

बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 50 विकेट अपने नाम किया है.

