T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 25, 2026, 09:15 PM IST
1.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 50 विकेट अपने नाम किया है.
2.शाहिद अफरीदी
पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 39 विकेट अपने नाम किया है.
3.लसिथ मलिंगा
श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 38 विकेट झटके हैं.
4.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 37 विकेट झटके हैं.
5.राशिद खान
अफगानिस्तान के राशिद खान ने टी20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 37 विकेट चटकाए हैं.
6.एडम जम्पा
ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा ने टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 36 विकेट झटके हैं.
7.सईद अजमल
पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल ने टी20 वर्ल्ड कप की 23 पारियों में 36 विकेट अपने नाम किया है.
8.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी ने टी20 वर्ल्ड कप की 25 पारियों में 36 विकेट झटके हैं.
9.एनरिक नॉर्खिया
साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्खिया ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 35 विकेट अपने नाम किया है.
10.अजंता मेंडिस
पूर्व श्रीलंकाई अजंता मेंडिस ने टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 35 विकेट चटकाए हैं.