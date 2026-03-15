IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में स्पिनर्स का दबदबा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 15, 2026, 08:06 PM IST
1.युजवेंद्र चहल
भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मुंबई, पंजाब, आरसीबी और आरआर के लिए खेलते हुए 172 पारियों में 221 विकेट बनाए हैं.
2.भुवनेश्वर कुमार
भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पुणे, आरसीबी और हैदराबाद के लिए खेलते हुए 190 पारियों में 198 विकेट चटकाए हैं.
3.सुनील नारायण
कोलकाता के लिए खेलते हुए सुनील नारायण ने 187 पारियों में 192 विकेट झटके हैं.
4.पीयूष चावला
चेन्नई, कोलकाता, राइजिंग और राजस्थान के लिए खेलते हुए 191 पारियों में 192 विकेट अपने नाम किया है.
5.आर अश्विन
आर अश्विन ने चेन्नई, दिल्ली, पंजाब, राइजिंग और राजस्थान के लिए खेलते हुए 217 पारियों में 187 विकेट चटकाए हैं.
6.जसप्रीत बुमराह
जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 145 पारियों में 183 विकेट अपने नाम किया है.
7.ड्वेन ब्रावो
चेन्नई, गुजरात और मुंबई के लिए खेलते हुए ड्वेन ब्रावो ने 158 पारियों में 183 विकेट चटकाए हैं.
8.अमित मिश्रा
अमित मिश्रा ने दिल्ली, डेक्कन लखनऊ और हैदराबाद के लिए खेलते हुए 162 पारियों में 174 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.लसिथ मलिंगा
लसिथ मलिंगा ने मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए 122 पारियों में 170 विकेट चकाए हैं.
10.रवींद्र जडेजा
रवींद्र जडेजा ने चेन्नई, गुजरात, कोच्ची और राजस्थान के लिए खेलते हुए 225 पारियों में 170 रन चाहिए.