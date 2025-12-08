FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Japan Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान, रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता, भारी नुकसान की आशंका

Japan Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से दहला जापान, रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता, भारी नुकसान की आशंका

नवजोत कौर सिद्धू पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी से किया सस्पेंड

नवजोत कौर सिद्धू पर बड़ा एक्शन, कांग्रेस ने 500 करोड़ वाले बयान पर पार्टी से किया सस्पेंड

Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात

8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने एक्टिव प्लेयर्स

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज 9 दिसंबर 2025 से आगाज होने जा रहा है. लेकिन इस सीरीज से पहले जानते हैं कि भारत और अफ्रीका टी20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 08, 2025, 07:15 PM IST

1.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
1

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 10 पारियों में सबसे ज्यादा 18 विकेट अपने नाम किया था. 
 

Advertisement

2.केशव महाराज

केशव महाराज
2

साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज ने भारत के खिलाफ टी20 में अब तक 15 पारियों में 15 विकेट अपने नाम किया है. 
 

3.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
3

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 11 पारियों में 14 विकेट चटकाए हैं. 
 

4.वरुण चक्रवर्ती

वरुण चक्रवर्ती
4

भारतीय स्पनर वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 4 पारियों में 12 विकेट अपने नाम किया है. 
 

TRENDING NOW

5.आर अश्विन

आर अश्विन
5

भारतीय पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 10 पारियों में 11 विकेट चटकाए हैं. 
 

6.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
6

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 14 पारियों में 11 विकेट अपने नाम किया है. 
 

7.अक्षर पटेल

अक्षर पटेल
7

स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 15 पारियों में 10 विकेट झटके हैं.
 

8.लुंगी एनगिडी

लुंगी एनगिडी
8

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने भारत के खिलाफ टी20 में 5 पारियों में 10 विकेट चटकाए हैं. 
 

9.कगिसो रबाडा

कगिसो रबाडा
9

अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने भारत के खिलाफ टी20 में अब तक 13 पारियों में 9 विकेट झटके हैं. 
 

10.वेन पार्नेल

वेन पार्नेल
10

साउथ अफ्रीका के तेज ऑलराउंडर वेन पार्नेल ने भारत के खिलाफ टी20 में 11 पारियो में 9 विकेट अपने नाम किया है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
14 साल की नौकरी छोड़ने के बाद शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 10 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से लागू होगा केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा हुआ वेतन? सरकार ने संसद में कही ये बात
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने एक्टिव प्लेयर्स
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने एक्टिव प्लेयर्स
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
7 December Aaj Ka Rashifal: आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
Zodiac Signs: इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा 
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
Rashifal 06 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
MORE
Advertisement