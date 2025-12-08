IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने एक्टिव प्लेयर्स

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 08, 2025, 07:15 PM IST
1.अर्शदीप सिंह
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 10 पारियों में सबसे ज्यादा 18 विकेट अपने नाम किया था.
2.केशव महाराज
साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज ने भारत के खिलाफ टी20 में अब तक 15 पारियों में 15 विकेट अपने नाम किया है.
3.भुवनेश्वर कुमार
भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 11 पारियों में 14 विकेट चटकाए हैं.
4.वरुण चक्रवर्ती
भारतीय स्पनर वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 4 पारियों में 12 विकेट अपने नाम किया है.
5.आर अश्विन
भारतीय पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 10 पारियों में 11 विकेट चटकाए हैं.
6.हार्दिक पांड्या
ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 14 पारियों में 11 विकेट अपने नाम किया है.
7.अक्षर पटेल
स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में अब तक 15 पारियों में 10 विकेट झटके हैं.
8.लुंगी एनगिडी
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने भारत के खिलाफ टी20 में 5 पारियों में 10 विकेट चटकाए हैं.
9.कगिसो रबाडा
अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने भारत के खिलाफ टी20 में अब तक 13 पारियों में 9 विकेट झटके हैं.
10.वेन पार्नेल
साउथ अफ्रीका के तेज ऑलराउंडर वेन पार्नेल ने भारत के खिलाफ टी20 में 11 पारियो में 9 विकेट अपने नाम किया है.