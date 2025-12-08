FacebookTwitterYoutubeInstagram
टी20 सीरीज से पहले ICC ने टीम इंडिया के खिलाफ लिया एक्शन, इस वजह से ठोका जुर्माना; जानिए पूरा मामला

'कराची में किसने की थी जिन्ना की तारीफ?', PM मोदी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, पूछे ये 3 सवाल

खूबसूरती के साथ ही स्किन के लिए भी बहुत लाभकारी हैं इस पेड़ के तने और फूल, इस्तेमाल करते ही चमकने लगती है त्वचा

वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड

HomePhotos

क्रिकेट

साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और तेजी से ये साल अपने अंत की ओर बढ़ रहा है. साल खत्म होने से पहले हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किया है. लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय गेंदबाज शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Dec 08, 2025, 04:04 PM IST

1.जैकब डफी

जैकब डफी
1

न्यूजीलैंड के जैकब डफी का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में साल 2025 में 35 पारियों में 66 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

2.मैट हेनरी

मैट हेनरी
2

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी का नाम दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2025 टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 29 पारियों में 65 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.ब्लेसिंग मुजरबानी

ब्लेसिंग मुजरबानी
3

जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2025 टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 34 पारियों में 65 विकेट ही झटके हैं. 
 

4.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
4

कुलदीप यादव लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं और इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 27 पारियों में 58 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

5.रिचर्ड नगारवा

रिचर्ड नगारवा
5

जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 37 पारियों में 56 विकेट चटकाए हैं.
 

6.जेडन सील्स

जेडन सील्स
6

वेस्टइंडीज के जेडन सील्स ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 29 पारियों में 53 विकेट चटकाए हैं. 
 

7.अबरार अहमद

अबरार अहमद
7

पाकिस्तान के अबरार अबमद ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 36 पारियों में 53 विकेट ही झटके हैं. 
 

8.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
8

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 21 पारियों में 50 विकेट अपने नाम किए हैं.
 

9.रिशद हुसैन

रिशद हुसैन
9

बांग्लादेश के रिशद हुसैन ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 31 पारियों में 50 विकेट चटकाए हैं. 
 

वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा
साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
5 बल्लेबाज, जिनके नाम हैं भारत-साउथ अफ्रीका के बीच टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड
सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy
साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
कन्या और वृश्चिक वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac signs: बहुत ही खतरनाक होते हैं इन 4 राशियों के लोग, बाहर से अच्छे होने का करते हैं दिखावा
शनि की ढैय्या या साढ़ेसाती से हैं परेशान तो 7 शनिवार व्रत के साथ करें ये उपाय, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
