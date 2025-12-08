साल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 08, 2025, 04:04 PM IST
1.जैकब डफी
न्यूजीलैंड के जैकब डफी का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में साल 2025 में 35 पारियों में 66 विकेट अपने नाम किए हैं.
2.मैट हेनरी
न्यूजीलैंड के मैट हेनरी का नाम दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2025 टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 29 पारियों में 65 विकेट चटकाए हैं.
3.ब्लेसिंग मुजरबानी
जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2025 टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 34 पारियों में 65 विकेट ही झटके हैं.
4.कुलदीप यादव
कुलदीप यादव लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं और इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 27 पारियों में 58 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.रिचर्ड नगारवा
जिम्बाब्वे के रिचर्ड नगारवा ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 37 पारियों में 56 विकेट चटकाए हैं.
6.जेडन सील्स
वेस्टइंडीज के जेडन सील्स ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 29 पारियों में 53 विकेट चटकाए हैं.
7.अबरार अहमद
पाकिस्तान के अबरार अबमद ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 36 पारियों में 53 विकेट ही झटके हैं.
8.मिचेल स्टार्क
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 21 पारियों में 50 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.रिशद हुसैन
बांग्लादेश के रिशद हुसैन ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में 2025 में 31 पारियों में 50 विकेट चटकाए हैं.