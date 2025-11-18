IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

1 . अनिल कुंबले

1

भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले का नाम फेहरिस्त में पहले पायदान पर है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 79 पारियों में 130 विकेट अपने नाम किए हैं.

