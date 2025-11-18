FacebookTwitterYoutubeInstagram
जम्मू-कश्मीर में कई जगह CIK की छापामारी, नूंह के फिरोजपुर झिरका में भी लगातार जारी है रेड | यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान, कहा- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच हो | अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया जा रहा अनमोल विश्नोई, बाबा सिद्धीकी हत्याकांड में है वॉन्टेड

एक्टर या सिंगर नहीं बचपन में यह प्रोफेशन अपनाना चाहती थीं तारा सुतारिया, अभी भी मिला मौका तो पूरी कर लेंगी मुराद

X Down: दुनियाभर में ठप पड़ा X, न लॉगिन और न ही पोस्ट कर पा रहे यूजर्स

भारत में एक CA कितना कमाता है? जानें फ्रेशर से सीनियर तक किसका कितना होता है Salary Package

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop

चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे

क्रिकेट

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खेला जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से आपको बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीजों में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 18, 2025, 06:56 PM IST

1.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
1

भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले का नाम फेहरिस्त में पहले पायदान पर है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 79 पारियों में 130 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

2.एलन डोनाल्ड

एलन डोनाल्ड
2

अफ्रीकी गेंदबाज एलन डोनाल्ड का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 46 पारियों में 103 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.शॉन पोलक

शॉन पोलक
3

अफ्रीकी दिग्गज गेंदबाज शॉन पोलक ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 57 पारियों में 102 विकेट चटकाए हैं. 
 

4.डेल स्टेन

डेल स्टेन
4

अफ्रीकी घातक गेंदबाज डेल स्टेन ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 45 पारियों में 102 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

5.हरभजन सिंह

हरभजन सिंह
5

भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 47 पारियों में 95 विकेट झटके हैं. 
 

6.जवागल श्रीनाथ

जवागल श्रीनाथ
6

भारतीय गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 58 पारियों में 92 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

7.मोर्ने मोर्केल

मोर्ने मोर्केल
7

अफ्रीकी गेंदबाज मोर्ने मोर्केल ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट 55 पारियों में 89 विकेट लिए हैं. 
 

8.कगिसो रबाडा

कगिसो रबाडा
8

अफ्रीकी गेंदबाज ने अब तक भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट 53 पारियों में 85 विकेट अपने नाम किया है. 
 

9.आर अश्विन

आर अश्विन
9

भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की  45 पारियों में 75 विकेट चटकाए हैं. 
 

10.जहीर खान

जहीर खान
10

भारतीय गेंदबाज जहीर खान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 41 पारियों में 68 विकेट अपने नाम किए हैं और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

एक्टर या सिंगर नहीं बचपन में यह प्रोफेशन अपनाना चाहती थीं तारा सुतारिया, अभी भी मिला मौका तो पूरी कर लेंगी मुराद
X Down: दुनियाभर में ठप पड़ा X, न लॉगिन और न ही पोस्ट कर पा रहे यूजर्स
भारत में एक CA कितना कमाता है? जानें फ्रेशर से सीनियर तक किसका कितना होता है Salary Package
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, सिर्फ चार के नाम 100 से ज्यादा शिकार
Intel या AMD... गेमिंग के लिए बेस्ट है इस Processor का Laptop
चार शादी करने वाले Elon Musk किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक? जानिए क्या करते हैं उनके 14 बच्चे
