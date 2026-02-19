FacebookTwitterYoutubeInstagram
Holi Special Trains: होली पर घर जाने में नहीं होगी परेशानी, Indian Railway ने चलाई 30 स्पेशल ट्रेनें

CM रेखा गुप्ता ने दी बड़ी सौगात, दिल्ली में शुरू की 25 नई अटल कैंटीन; अब 71 हुई इसकी संख्या

IIT JAM 2026 की रिस्पॉन्स शीट jam2026.iitb.ac.in पर जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार

हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग

क्रिकेट

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म हो गए हैं और 21 फरवरी से सुपर-8 मैच खेले जाएंगे. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि एक टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किया है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 19, 2026, 08:24 PM IST

1.फजलहक फारूकी

फजलहक फारूकी
1

अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी का नाम लिस्ट में पहले पोजीशन पर है. फारूकी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 17 विकेट अपने नाम किया था. 
 

2.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
2

भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ही 8 पारियों में 17 विकेट चटकाए थे. 
 

3.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
3

श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 8 पारियों में 16 विकेट अपने नाम किया था.
 

4.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
4

भारतीय दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 15 विकेट झटके थे. 
 

5.अजंता मेंडिस

अजंता मेंडिस
5

श्रीलंका के पूर्व स्पिनर अजंता मेंडिस ने टी20 वर्ल्ड कप 2012 की 8 पारियों में 15 विकेट ही चटकाए थे. 
 

6.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
6

श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 8 पारियों में 15 विकेट लिए थे. हसरंगा का नाम लिस्ट में दो बार है. 
 

7.एनरिक नॉर्खिया

एनरिक नॉर्खिया
7

साउथ अफ्रीका के घातक गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 15 विकेट चटकाए थे. 
 

8.राशिद खान

राशिद खान
8

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 14 विकेट लिए थे. 
 

9.डिर्क नैनेस

डिर्क नैनेस
9

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज डिर्क नैनेस ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 की 7 पारियों में 14 विकेट अपने नाम किया था. 
 

10.रिशद हुसैन

रिशद हुसैन
10

बांग्लादेश के गेंदबाज रिशद हुसैन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 4 पारियों में 13 विकेट अपने नाम किया था. 
 

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
हिमालय की इस नदी को कहते हैं भारत की काली नदी, जानें पहाड़ों से उतरकर क्यों काला पड़ जाता है इसका रंग
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
कौन हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक? Delhi University से निकले और बना डाला खुद का विश्वविद्यालय
