एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 19, 2026, 08:24 PM IST
1.फजलहक फारूकी
अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी का नाम लिस्ट में पहले पोजीशन पर है. फारूकी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 17 विकेट अपने नाम किया था.
2.अर्शदीप सिंह
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम दूसरे स्थान पर है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ही 8 पारियों में 17 विकेट चटकाए थे.
3.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 8 पारियों में 16 विकेट अपने नाम किया था.
4.जसप्रीत बुमराह
भारतीय दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 15 विकेट झटके थे.
5.अजंता मेंडिस
श्रीलंका के पूर्व स्पिनर अजंता मेंडिस ने टी20 वर्ल्ड कप 2012 की 8 पारियों में 15 विकेट ही चटकाए थे.
6.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 8 पारियों में 15 विकेट लिए थे. हसरंगा का नाम लिस्ट में दो बार है.
7.एनरिक नॉर्खिया
साउथ अफ्रीका के घातक गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 15 विकेट चटकाए थे.
8.राशिद खान
अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 14 विकेट लिए थे.
9.डिर्क नैनेस
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज डिर्क नैनेस ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 की 7 पारियों में 14 विकेट अपने नाम किया था.
10.रिशद हुसैन
बांग्लादेश के गेंदबाज रिशद हुसैन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 4 पारियों में 13 विकेट अपने नाम किया था.