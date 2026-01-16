FacebookTwitterYoutubeInstagram
मेयर और विधायक में कौन ज्यादा ताकतवर होता है? समझिए पूरा अंतर

RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट जारी, बोर्ड ने कटऑफ मार्क्स भी किया रिलीज

आने वाले दिनों में इन 15 नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से खुल जाएंगी आंखें!

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार

HomePhotos

क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो गया है और भारत ने जीत के साथ आईसीसी इवेंट की शुरुआत की है. इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किन गेंदबाजों ने लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी है. 

मोहम्मद साबिर | Jan 16, 2026, 06:26 PM IST

1.क्वेना मफाका

क्वेना मफाका
1

साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2022-24 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 28 विकेट चटकाए हैं. 
 

2.वेसली मधेवेरे

वेसली मधेवेरे
2

जिम्बाब्वे के वेसली मधेवेरे ने 2016 से लेकर 2020 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 18 पारियों में 28 विकेट ही चटकाए हैं. 
 

3.मोइजेस हेनरिक्स

मोइजेस हेनरिक्स
3

ऑस्ट्रेलिया के मोइजेस हेनरिक्स ने 2004-06 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 13 पारियों में 27 विकेट अपने नाम किए हैं.
 

4.ग्रेग थॉम्पसन

ग्रेग थॉम्पसन
4

आयरलैंड के ग्रेग थॉम्पसन ने 2004-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 27 विकेट झटके हैं. 
 

5.अभिषेक शर्मा

अभिषेक शर्मा
5

भारतीय लेग स्पिनर अभिषेक शर्मा ने 2002-04 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 14 पारियों में 26 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

6.टिम ब्रेसनन

टिम ब्रेसनन
6

इंग्लैंड के टिम ब्रेसनन ने 2002-04 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 13 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

7.वेन पार्नेल

वेन पार्नेल
7

साउथ अफ्रीका के वेन पार्नेल ने 2006-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 23 विकेट झटके हैं. 
 

8.राहुल विश्वकर्मा

राहुल विश्वकर्मा
8

नेपाल के राहुल विश्वकर्मा ने 2008-12 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 11 पारियों में 23 विकेट ही लिए हैं. 
 

9.पारस खड़का

पारस खड़का
9

नेपाल के पारस खड़का ने 2004-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 17 पारियों में 23 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

10.टिम साउदी

टिम साउदी
10

न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने 2006-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 10 पारियों में 22 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
धरती का सबसे बेखौफ जानवर कौन सा है? शेरों और विषैले सांपों को भी कर देता है भागने पर मजबूर
