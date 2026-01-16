U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 16, 2026, 06:26 PM IST
1.क्वेना मफाका
साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2022-24 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 28 विकेट चटकाए हैं.
2.वेसली मधेवेरे
जिम्बाब्वे के वेसली मधेवेरे ने 2016 से लेकर 2020 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 18 पारियों में 28 विकेट ही चटकाए हैं.
3.मोइजेस हेनरिक्स
ऑस्ट्रेलिया के मोइजेस हेनरिक्स ने 2004-06 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 13 पारियों में 27 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.ग्रेग थॉम्पसन
आयरलैंड के ग्रेग थॉम्पसन ने 2004-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 27 विकेट झटके हैं.
5.अभिषेक शर्मा
भारतीय लेग स्पिनर अभिषेक शर्मा ने 2002-04 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 14 पारियों में 26 विकेट अपने नाम किए हैं.
6.टिम ब्रेसनन
इंग्लैंड के टिम ब्रेसनन ने 2002-04 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 13 पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं.
7.वेन पार्नेल
साउथ अफ्रीका के वेन पार्नेल ने 2006-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 23 विकेट झटके हैं.
8.राहुल विश्वकर्मा
नेपाल के राहुल विश्वकर्मा ने 2008-12 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 11 पारियों में 23 विकेट ही लिए हैं.
9.पारस खड़का
नेपाल के पारस खड़का ने 2004-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 17 पारियों में 23 विकेट अपने नाम किए हैं.
10.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने 2006-08 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 10 पारियों में 22 विकेट अपने नाम किए हैं.