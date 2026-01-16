U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय

1 . क्वेना मफाका

1

साउथ अफ्रीका के क्वेना मफाका का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2022-24 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 28 विकेट चटकाए हैं.

