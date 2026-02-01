T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, इन खिलाड़ियों ने किए 100 से ज्यादा शिकार

रेलवे को 2.78 लाख करोड़ का बजट-अश्विनी, 'वाराणसी से सिलीगुड़ी को कनेक्ट किया जा रहा', 'वाराणसी से सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट में पहुंच सकेंगे' | महंगाई कंट्रोल करने का समाधान नहीं-खरगे, सरकार ने सिर्फ बजट लाने की रस्म निभाई-मायावती, शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद, बजट में युवाओं की अनदेखी की-राहुल गांधी
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 01, 2026, 04:18 PM IST
1.अर्शदीप सिंह
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने 75 पारियों में 118 विकेट चटकाए हैं.
2.जसप्रीत बुमराह
घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 84 पारियों में 107 विकेट अपने नाम किया है.
3.हार्दिक पांड्या
स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल की 116 पारियों में 105 विकेट झटके हैं.
4.युजवेंद्र चहल
दिग्गज स्पिनर युजवेंद्र चहल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट की 79 पारियों में 96 विकेट अपने नाम किया है.
5.कुलदीप यादव
चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने टी20आई की 51 पारियों में 94 विकेट झटके हैं.
6.भुवनेश्वर कुमार
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टी20आई की 86 पारियों में 90 शिकार किए हैं.
7.अक्षर पटेल
स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने टी20 इंटरनेशनल की 81 पारियों में 86 विकेट चटकाए हैं.
8.आर अश्विन
पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने टी20 इंटरनेशनल की 65 पारियों में 72 विकेट चटकाए हैं.
9.रवि बिश्नोई
स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई ने टी20 इंटरनेशनल की 44 पारियों में 64 विकेट झटके हैं.
10.वरुण चक्रवर्ती
मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने टी20 इंटरनेशनल की सिर्फ 34 पारियों में 59 विकेट झटके हैं.