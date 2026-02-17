T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 17, 2026, 05:09 PM IST
1.राशिद खान
अफगानिस्तान के राशिद खान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचा है. उन्होंने 513 टी20 पारियों में सबसे ज्यादा 700 विकेट लिया है और ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन हैं.
2.ड्वेन ब्रावो
वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 546 टी20 पारियों में 631 विकेट चटकाए हैं.
3.सुनील नारायण
वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर सुनील नारायण ने 573 टी20 पारियों में 613 विकेट ही लिए हैं.
4.इमरान ताहिर
साउथ अफ्रीका के दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर ने 431 टी20 पारियों में 572 विकेट अपने नाम किया है.
5.आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज से विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने 521 टी20 पारियों में 508 विकेट झटके हैं.
6.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20 की 461 पारियों में 507 विकेट लिए हैं.
7.क्रिस जॉर्डन
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने टी20 की 418 पारियों में 446 विकेट झटके हैं.
8.मोहम्मद आमिर
पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने टी20 की 347 पारियों में 413 विकेट अपने नाम किया है.
9.वहाब रियाज
पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वहाब रियाज ने टी20 की 344 पारियों में 413 विकेट ही लिए हैं.
10.मुस्तफिजुर रहमान
बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अब तक टी20 की 320 पारियों में 412 विकेट लिए हैं.