RRB Group D Answer Key 2026: आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी, 23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

ZIM vs IRE: अगर बारिश से रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड मैच, तो बाहर हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया? जानें क्या है पूरा समीकरण

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

क्रिकेट

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में 700 विकेट अपने नाम कर लिए हैं. आज हम आपको बताएंगे कि टी20 क्रिकेट में अब तक किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 17, 2026, 05:09 PM IST

1.राशिद खान

राशिद खान
1

अफगानिस्तान के राशिद खान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचा है. उन्होंने 513 टी20 पारियों में सबसे ज्यादा 700 विकेट लिया है और ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन हैं. 
 

2.ड्वेन ब्रावो

ड्वेन ब्रावो
2

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 546 टी20 पारियों में 631 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.सुनील नारायण

सुनील नारायण
3

वेस्टइंडीज के विस्फोटक ऑलराउंडर सुनील नारायण ने 573 टी20 पारियों में 613 विकेट ही लिए हैं. 
 

4.इमरान ताहिर

इमरान ताहिर
4

साउथ अफ्रीका के दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर ने 431 टी20 पारियों में 572 विकेट अपने नाम किया है.
 

5.आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल
5

वेस्टइंडीज से विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने 521 टी20 पारियों में 508 विकेट झटके हैं. 
 

6.शाकिब अल हसन

शाकिब अल हसन
6

बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शाकिब अल हसन ने टी20 की 461 पारियों में 507 विकेट लिए हैं. 
 

7.क्रिस जॉर्डन

क्रिस जॉर्डन
7

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन ने टी20 की 418 पारियों में 446 विकेट झटके हैं. 
 

8.मोहम्मद आमिर

मोहम्मद आमिर
8

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने टी20 की 347 पारियों में 413 विकेट अपने नाम किया है. 
 

9.वहाब रियाज

वहाब रियाज
9

पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वहाब रियाज ने टी20 की 344 पारियों में 413 विकेट ही लिए हैं.
 

10.मुस्तफिजुर रहमान

मुस्तफिजुर रहमान
10

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अब तक टी20 की 320 पारियों में 412 विकेट लिए हैं.
 

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
