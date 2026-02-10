IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Zee News से बोले हुमायूं कबीर - योगी निर्णय वाले कौन होते हैं , योगी से यूपी नहीं संभल रहा, मुर्शिदाबाद में हम बाबरी बना रहे हैं- हुमायूं | BJP नेता मोहसिन रजा ने Zee News से कहा, ये लोग मस्जिदों में बम फोड़ते हैं- मोहसिन, बाबर के नाम पर ही क्यों मस्जिद- मोहसिन, ये सब बाबर के वंशज हैं- मोहसिन रजा, 'मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं' | हुमायूं कबीर ने Zee News से कहा, हिम्मत है तो रोककर दिखाएं- हुमायूं कबीर, मस्जिद बनाने का हक, कोई रोक ले-हुमायूं
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 10, 2026, 05:10 PM IST
1.हार्दिक पांड्या
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 8 पारी में 15 विकेट चटकाए हैं.
2.भुवनेश्वर कुमार
भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 11 विकेट चटकाए हैं.
3.उमर गुल
पाकिस्तान के पूर्व उमर गुल ने भारत के खिलाफ टी20 की 6 पारियों में 11 विकेट झटके हैं.
4.जसप्रीत बुमराह
भारत के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 9 विकेट अपने नाम किया है.
5.हारिस रऊफ
पाकिस्तान के तेज तर्रार गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 9 विकेट झटके हैं.
6.कुलदीप यादव
भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 8 विकेट अपने नाम किया है.
7.नसीम शाह
पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज नसीम शाह ने भारत के खिलाफ टी20 की 4 पारियों में 7 विकेट झटके हैं.
8.अर्शदीप सिंह
भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 4 पारियों में 7 विकेट चटकाए हैं.
9.मोहम्मद आमिर
पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 6 विकेट झटके हैं.
10.इरफान पठान
भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 6 विकेट चटकाए हैं.