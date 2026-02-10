FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Zee News से बोले हुमायूं कबीर - योगी निर्णय वाले कौन होते हैं , योगी से यूपी नहीं संभल रहा, मुर्शिदाबाद में हम बाबरी बना रहे हैं- हुमायूं | BJP नेता मोहसिन रजा ने Zee News से कहा, ये लोग मस्जिदों में बम फोड़ते हैं- मोहसिन, बाबर के नाम पर ही क्यों मस्जिद- मोहसिन, ये सब बाबर के वंशज हैं- मोहसिन रजा, 'मोहम्मद साहब के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं' | हुमायूं कबीर ने Zee News से कहा, हिम्मत है तो रोककर दिखाएं- हुमायूं कबीर, मस्जिद बनाने का हक, कोई रोक ले-हुमायूं

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को मुकाबला खेला जावा है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 में सबसे ज्यादा विकेट किन गेंदबाजों ने लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 10, 2026, 05:10 PM IST

1.हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या
1

भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 8 पारी में 15 विकेट चटकाए हैं. 
 

2.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
2

भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 11 विकेट चटकाए हैं. 
 

3.उमर गुल

उमर गुल
3

पाकिस्तान के पूर्व उमर गुल ने भारत के खिलाफ टी20 की 6 पारियों में 11 विकेट झटके हैं. 
 

4.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
4

भारत के दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 9 विकेट अपने नाम किया है. 
 

5.हारिस रऊफ

हारिस रऊफ
5

पाकिस्तान के तेज तर्रार गेंदबाज हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ टी20 की 7 पारियों में 9 विकेट झटके हैं. 
 

6.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
6

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 8 विकेट अपने नाम किया है. 
 

7.नसीम शाह

नसीम शाह
7

पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज नसीम शाह ने भारत के खिलाफ टी20 की 4 पारियों में 7 विकेट झटके हैं. 
 

8.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
8

भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 4 पारियों में 7 विकेट चटकाए हैं. 
 

9.मोहम्मद आमिर

मोहम्मद आमिर
9

पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने भारत के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 6 विकेट झटके हैं. 
 

10.इरफान पठान

इरफान पठान
10

भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 की 3 पारियों में 6 विकेट चटकाए हैं. 
 

