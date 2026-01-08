FacebookTwitterYoutubeInstagram
कागज नहीं इस चीज से बनते हैं भारतीय नोट, जानें Cotton Paper का पूरा इतिहास

सरकारी नौकरी के लालच में करते थे लाखों की धोखाधड़ी, अब ईडी ने किया घोटाले का पर्दाफाश

इस एक योगासन से बॉडी डिटॉक्स होने के साथ ही दूर हो जाएगा स्ट्रेस, नियमित रूप से करने पर मिलेंगे कई फायदे

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

भारत में महिलाओं के लिए कौन सी City है सबसे सेफ, टॉप 10 से दिल्ली-यूपी और बिहार के शहर गायब

क्या सही में हीलिंग और मनी अट्रैक्ट करते हैं क्रिस्टल ब्रेसलेट, पैसा, प्यार और सिक्योरिटी के लिए कौन सा क्रिस्टल है बेस्ट

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे और टी20 सीरीज इसी महीने खेली जानी है. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 08, 2026, 03:08 PM IST

1.जवागल श्रीनाथ

जवागल श्रीनाथ
1

भारत के पूर्व गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 30 पारियों में सबसे ज्यादा 51 विकेट चटकाए हैं. 
 

2.अनिल कुंबले

अनिल कुंबले
2

पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 30 पारियों में 39 विकेट झटके हैं. 
 

3.मोहम्मद शमी

मोहम्मद शमी
3

भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 16 पारियों में 38 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

4.टिम साउदी

टिम साउदी
4

न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने भारत के खिलाफ वनडे की 24 पारियों में 38 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

5.कपिल देव

कपिल देव
5

भारत के कपिल देव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 33 विकेट चटकाए हैं. 
 

6.काइल मिल्स

काइल मिल्स
6

न्यूजीलैंड के काइल मिल्स ने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 32 विकेट झटके हैं. 
 

7.जहीर खान

जहीर खान
7

भारत के जहीर खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 20 पारियों में 30 विकेट लिए हैं. 
 

8.आशीष नेहरा

आशीष नेहरा
8

भारत के आशीष नेहरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 21 पारियों में 28 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

9.रिचर्ड हैडली

रिचर्ड हैडली
9

न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली ने भारत के खिलाफ वनडे की 20 पारियों में 27 विकेट चटकाए हैं. 
 

10.डेनियल विटोरी

डेनियल विटोरी
10

न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी ने भारत के खिलाफ वनडे की 32 पारियों में 27 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

