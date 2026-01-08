IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 08, 2026, 03:08 PM IST
1.जवागल श्रीनाथ
भारत के पूर्व गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 30 पारियों में सबसे ज्यादा 51 विकेट चटकाए हैं.
2.अनिल कुंबले
पूर्व भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 30 पारियों में 39 विकेट झटके हैं.
3.मोहम्मद शमी
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 16 पारियों में 38 विकेट अपने नाम किए हैं.
4.टिम साउदी
न्यूजीलैंड के टिम साउदी ने भारत के खिलाफ वनडे की 24 पारियों में 38 विकेट अपने नाम किए हैं.
5.कपिल देव
भारत के कपिल देव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 33 विकेट चटकाए हैं.
6.काइल मिल्स
न्यूजीलैंड के काइल मिल्स ने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 32 विकेट झटके हैं.
7.जहीर खान
भारत के जहीर खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 20 पारियों में 30 विकेट लिए हैं.
8.आशीष नेहरा
भारत के आशीष नेहरा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 21 पारियों में 28 विकेट अपने नाम किए हैं.
9.रिचर्ड हैडली
न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली ने भारत के खिलाफ वनडे की 20 पारियों में 27 विकेट चटकाए हैं.
10.डेनियल विटोरी
न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी ने भारत के खिलाफ वनडे की 32 पारियों में 27 विकेट अपने नाम किए हैं.