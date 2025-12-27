FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

2025 तेजी से अपने अंत को बढ़ रहा है और ये साल लगभग खत्म भी हो गया है. इसमें अब केवल 3 दिन ही बचे हैं. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि 2025 में किन गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट अपने नाम किया है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 27, 2025, 02:40 PM IST

1.जैकब डफी

जैकब डफी
1

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2025 में सभी फॉर्मेट की 39 पारियों में 81 विकेट चटकाए हैं. 
 

2.ब्लेसिंग मुजरबानी

ब्लेसिंग मुजरबानी
2

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 34 पारियों में 65 विकेट अपने नाम किए हैं. 
 

3.मैट हेनरी

मैट हेनरी
3

न्यूजीलैंड के मैट हेनरी ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 29 पारियों में 65 विकेट झटके हैं. 
 

4.कुलदीप यादव

कुलदीप यादव
4

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने 2025 में सभी फॉर्मेट की 28 पारियों में 60 विकेट लिए हैं. 
 

5.मिचेल स्टार्क

मिचेल स्टार्क
5

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 25 पारियों में 58 विकेट झटके हैं. 
 

6.रिचर्ड नगारवा

रिचर्ड नगारवा
6

जिम्बाव्बे के रिचर्ड निगारवा ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 37 पारियों में 56 विकेट अपने नाम किए हैं.
 

7.जेडन सील्स

जेडन सील्स
7

वेस्टइंडीज के जेडन सील्स ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 33 पारियों में 56 विकेट चटकाए हैं. 
 

8.अबरार अहमद

अबरार अहमद
8

पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अबमद ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 36 पारियों में 53 विकेट झटके हैं. 
 

9.ब्रायडन कार्स

ब्रायडन कार्स
9

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 35 पारियों में 53 विकेट ही लिए हैं.
 

10.रिशद हुसैन

रिशद हुसैन
10

बांग्लादेश के रिशद हुसैन ने 2025 में सभी फॉर्मेट की 31 पारियों में 50 विकेट चटकाए हैं और लिस्ट में आखिरी स्थान पर मौजूद हैं. 
 

