T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

1 . स्टुअर्ट ब्रॉड

1

इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. ब्रॉड के ओवर में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोके. इस तरह ब्रॉड ने 2007 में एक ओवर में 36 रन दिए थे.

