गुजरात HC का वक्फ संपत्ति विवाद पर आदेश- कानूनी प्रोसेस से ऊपर कोई नहीं, वक्फ संपत्ति विवादों में कोर्ट शुल्क देना होगा | परमाणु ऊर्जा बिल को मिली लोकसभा की मंजूरी, विपक्ष ने किया वॉकआउट | कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड से जुड़ी खबर, दूसरा आरोपी एशदीप IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार, आरोपी मस्कट भागने की फिराक में था, हत्या में मदद करने मॉस्को से आया था एशदीप

Ayurveda Healing Process: क्या बीमारियों में धीमा असर करता है आयुर्वेद? जानें सच्चाई

अगले साल कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

'कल को पैसों के लिए कनॉट प्लेस में भी टोल लगा दोगे', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने MCD को लताड़ा

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 महान बल्लेबाज, लिस्ट में 4 भारतीय खिलाड़ियों का नाम

क्रिकेट

क्रिकेट

T20I क्रिकेट के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी भी शामिल

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आज बल्लेबाज काफी आक्रामता के साथ बैटिंग करते हैं और गेंदबाजों की खूब धुनाई होती है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किन गेंदबाजों ने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाए हैं. लिस्ट में एक भारतीय गेंदबाज भी है, जिसने एक ओवर में काफी रन खर्च किए हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 17, 2025, 04:54 PM IST

1.स्टुअर्ट ब्रॉड

स्टुअर्ट ब्रॉड
1

इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. ब्रॉड के ओवर में युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के ठोके. इस तरह ब्रॉड ने 2007 में एक ओवर में 36 रन दिए थे. 
 

2.अकिला दनंजय

अकिला दनंजय
2

श्रीलंका के अकिला दनंजय के एक ओवर में कीरोन पोलार्ड ने 2021 6 छक्के लगाए थे और कुल 36 रन बना डाले थे. 
 

3.करीम जनत

करीम जनत
3

अफगानिस्तान के करीम जनत के खिलाफ एक ओवर में रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने 2024 मिलकर 36 रन ठोके थे. 
 

4.कामरान खान

कामरान खान
4

कतर के कामरान खान के एक ओवर में नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2024 6 छक्के लगाकर 36 रन बना डाले थे. 
 

5.अजमतुल्लाह उमरजई

अजमतुल्लाह उमरजई
5

अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई के एक ओवर में निकोलस पूरन ने 2024 में 36 रन बना डाले थे. 
 

6.शिवम दुबे

शिवम दुबे
6

भारत के शिवम दुबे ने एक ओवर में 34 रन लुटाए थे. उनके खिलाफ टिम शेफर्ट और रॉस टेलर ने 2020 में दुबे की क्लास लगाई थी. 
 

7.रयान बर्ल

रयान बर्ल
7

जिम्बाब्वे के रयान बर्ल के एक ओवर में 34 रन लुटा थे. उनके खिलाफ बांग्लादेश के नासुम अहमद ने 2022 में 5 छक्के और 1 चौका लगाया था. 
 

8.आदिले फेहलुकवायो

आदिले फेहलुकवायो
8

साउथ अफ्रीका के आदिले फेहलुकवायो ने एक ओवर में 33 रन खर्च कर दिए थे. उनपर इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो और मोईन अली ने रन बनाए थे. 
 

9.वेन पार्नेल

वेन पार्नेल
9

साउथ अफ्रीका के वेन पार्नेल के खिलाफ जोस बटलर ने 2012 में एक ओवर में 32 रन कूट दिए थे. 
 

10.इजातुल्लाह दौलतजाई

इजातुल्लाह दौलतजाई
10

अफगानिस्तान के इजातुल्लाह दौलतजाई के खिलाफ जोस बटलर, जॉनी बेयरस्टो और ल्यूक राइट ने 32 रन बना डाले थे. 
 

