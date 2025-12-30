T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

संभल- जामा मस्जिद के पास की जमीन की पैमाइश जारी, 22 लेखपालों की टीम 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे की कर रही जांच | प्रधानमंत्री मोदी से मिले अधीर रंजन चौधरी, प्रवासी मजदूरों पर बात की | प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह,ने किया दावा- BJP सरकार में बंगाल का विकास होगा, पश्चिम बंगाल की विरासत को हम बचाएंगे और घुसपैठ से मुक्त करेंगे
मोहम्मद साबिर | Dec 30, 2025, 10:20 AM IST
1.लियाम मैकार्थी
आयरलैंड के लियाम मैकार्थी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 81 रन लुटाए हैं.
2.कसून रजिथा
श्रीलंका के कसून रजिथा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में 4 ओवरों में 75 रन लुटाए हैं.
3.क्रिस सोल
स्कॉटलैंड के क्रिस सोल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में 4 ओवरों में 72 रन खर्च किए हैं.
4.कगिसो रबाडा
साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 70 रन लुटाए हैं.
5.बैरी मैकार्थी
आयरलैंड के बैरी मैकार्थी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2017 में 4 ओवरों में 69 रन दिए थे.
6.काइल एबॉट
साउथ अफ्रीका के काइल एबॉट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में 4 ओवरों में 68 रन दिए थे.
7.प्रसिद्ध कृष्णा
भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में 4 ओवरों में 68 रन लुटा दिए थे.
8.सिसांडा मगाला
साउथ अफ्रीका के सिसांडा मगाला ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में 4 ओवरों में 67 रन दे दिए थे.
9.ओबे मकॉय
वेस्टइंडीज के ओबे मकॉय ने भारत के खिलाफ 2022 में 4 ओवरों में 66 रन लुटा दिए थे.
10.आंद्रे रसेल
वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 2023 में 4 ओवरों में 66 रन दिए थे.