T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

1 . लियाम मैकार्थी

1

आयरलैंड के लियाम मैकार्थी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 81 रन लुटाए हैं.

