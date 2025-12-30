FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

क्रिकेट

T20I की एक पारी में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का नाम

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे कई गेंदबाज हैं, जिन्होंने खूब रन लुटाए हैं. आज हम आपको ऐसे ही टॉप-10 गेंदबाजों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने एक पारी में सबसे ज्यादा रन खर्च किए हैं. लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Dec 30, 2025, 10:20 AM IST

1.लियाम मैकार्थी

लियाम मैकार्थी
1

आयरलैंड के लियाम मैकार्थी का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 81 रन लुटाए हैं. 
 

2.कसून रजिथा

कसून रजिथा
2

श्रीलंका के कसून रजिथा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2019 में 4 ओवरों में 75 रन लुटाए हैं. 
 

3.क्रिस सोल

क्रिस सोल
3

स्कॉटलैंड के क्रिस सोल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में 4 ओवरों में 72 रन खर्च किए हैं. 
 

4.कगिसो रबाडा

कगिसो रबाडा
4

साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 4 ओवरों में 70 रन लुटाए हैं. 
 

5.बैरी मैकार्थी

बैरी मैकार्थी
5

आयरलैंड के बैरी मैकार्थी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2017 में 4 ओवरों में 69 रन दिए थे. 
 

6.काइल एबॉट

काइल एबॉट
6

साउथ अफ्रीका के काइल एबॉट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2015 में 4 ओवरों में 68 रन दिए थे. 
 

7.प्रसिद्ध कृष्णा

प्रसिद्ध कृष्णा
7

भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 में 4 ओवरों में 68 रन लुटा दिए थे. 
 

8.सिसांडा मगाला

सिसांडा मगाला
8

साउथ अफ्रीका के सिसांडा मगाला ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में 4 ओवरों में 67 रन दे दिए थे. 
 

9.ओबे मकॉय

ओबे मकॉय
9

वेस्टइंडीज के ओबे मकॉय ने भारत के खिलाफ 2022 में 4 ओवरों में 66 रन लुटा दिए थे. 
 

10.आंद्रे रसेल

आंद्रे रसेल
10

वेस्टइंडीज के आंद्रे रसेल ने इंग्लैंड के खिलाफ 2023 में 4 ओवरों में 66 रन दिए थे. 
 

