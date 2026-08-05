Test में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का भी नाम

2 . आर अश्विन

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भारतीय पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भले ही दूसरे स्थान पर है. लेकिन वो पहले पायदान से करीब 30 5 विकेट हॉल कम किए हैं. उन्होंने 200 पारियों में 37 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.

