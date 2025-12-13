FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी BJP के नए अध्यक्ष होंगे पंकज चौधरी, ओबीसी चेहरे पर दांव, निर्विरोध चुने जाने की प्रबल संभावना

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, फिर लागू हुआ GRAP-3, स्कूलों और ऑफिस को लेकर अहम फैसला संभव

Lionel Messi के लिए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, अफरा-तफरी का वीडिया वायरल

UPI फ्रॉड से कैसे बचें? जानिए सुरक्षित लेनदेन के 5 आसान तरीके

IPL में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

मिलिए Lionel Messi की खूबसूरत वाइफ से, तस्वीरें देख आप भी हो जाएंगे दीवाने

Photos

क्रिकेट

क्रिकेट

IPL में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

आईपीएल 2026 के लिए नीलामी 16 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी. लेकिन इस ऑक्शन से पहले हम आपको बताएंगे कि आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल किन प्लेयर्स ने अपने नाम किए हैं. लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ियों का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Dec 13, 2025, 06:08 PM IST

1.जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह
1

भारतीय दिग्गज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 145 पारियों में दो बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है. 
 

2.जेम्स फॉकनर

जेम्स फॉकनर
2

ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जेम्स फॉकनर का नाम लिस्ट दूसरे स्थान पर है. उन्होंने 60 मैचों में दो बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है. 
 

3.भुवनेश्वर कुमार

भुवनेश्वर कुमार
3

भारतीय दिग्गज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल के 190 मैचों में दो बार 5 विकेट हॉल लिया है. 
 

4.जयदेव उनादकट

जयदेव उनादकट
4

जयदेव उनादकट का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 112 आईपीएल मैचों में दो बार 5 विकेट हॉल चटकाया है. 
 

5.अर्शदीप सिंह

अर्शदीप सिंह
5

स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आईपीएल के 82 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल झटका है. 
 

6.लक्ष्मीपति बालाजी

लक्ष्मीपति बालाजी
6

पूर्व दिग्गज लक्ष्मीपति बालाजी ने आईपीएल के 73 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल चटकाया है. 
 

7.युजवेंद्र चहल

युजवेंद्र चहल
7

स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आईपीएल के 164 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है. 
 

8.हरभजन सिंह

हरभजन सिंह
8

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने आईपीएल के 163 मैचों में सिर्फ एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है. 
 

9.रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा
9

स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने आईपीएल के 254 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल लिया है और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

10.वानिंदु हसरंगा

वानिंदु हसरंगा
10

श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने आईपीएल के 37 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल चटकाया है. 
 

