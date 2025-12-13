IPL में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो विदेशी खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 13, 2025, 06:08 PM IST
1.जसप्रीत बुमराह
भारतीय दिग्गज जसप्रीत बुमराह का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 145 पारियों में दो बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.
2.जेम्स फॉकनर
ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जेम्स फॉकनर का नाम लिस्ट दूसरे स्थान पर है. उन्होंने 60 मैचों में दो बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.
3.भुवनेश्वर कुमार
भारतीय दिग्गज भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल के 190 मैचों में दो बार 5 विकेट हॉल लिया है.
4.जयदेव उनादकट
जयदेव उनादकट का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने 112 आईपीएल मैचों में दो बार 5 विकेट हॉल चटकाया है.
5.अर्शदीप सिंह
स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आईपीएल के 82 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल झटका है.
6.लक्ष्मीपति बालाजी
पूर्व दिग्गज लक्ष्मीपति बालाजी ने आईपीएल के 73 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल चटकाया है.
7.युजवेंद्र चहल
स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आईपीएल के 164 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.
8.हरभजन सिंह
पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने आईपीएल के 163 मैचों में सिर्फ एक बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है.
9.रवींद्र जडेजा
स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने आईपीएल के 254 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल लिया है और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.
10.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने आईपीएल के 37 मैचों में एक बार 5 विकेट हॉल चटकाया है.