T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

7 . पैट कमिंस

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने ये कारनामा दो बार किया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक लिया था. कमिंस लिस्ट में इकलौते गेंदबाज हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा हैट्रिक और एक एडिशन में दो हैट्रिक ली हैं.

