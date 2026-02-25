T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 25, 2026, 11:30 PM IST
1.ब्रेट ली
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ब्रेट ली का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2007 टी20 वर्ल्ड कप हैट्रिक ली थी और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने थे.
2.कर्टिस कैंपर
आयरलैंड के कर्टिस कैंपर ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी.
3.वानिंदु हसरंगा
श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक ली थी.
4.कगिसो रबाडा
साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन विकेट अपने नाम किए थे.
5.कार्तिक मयप्पन
यूएई के कार्तिक मयप्पन ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक ली थी.
6.जोश लिटिल
ऑयरलैंड के जोश लिटिल ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक अपने नाम की थी.
7.पैट कमिंस
ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी.
8.पैट कमिंस
पैट कमिंस ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ही अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरी बार हैट्रिक अपने नाम की थी.
9.क्रिस जॉर्डन
इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए के खिलाफ हैट्रिक अपने नाम की थी.
10.रोमारियो शेफर्ड
वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हैट्रिक ली थी.