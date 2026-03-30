IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, इस RCB खिलाड़ी के आगे फेल हुए जसप्रीत बुमराह

1 . भुवनेश्वर कुमार

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आरसीबी के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने अब तक आईपीएल 191 पारियों में 14 मेडन ओवर फेंके हैं.

