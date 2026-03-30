IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, इस RCB खिलाड़ी के आगे फेल हुए जसप्रीत बुमराह

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 30, 2026, 07:20 PM IST
1.भुवनेश्वर कुमार
आरसीबी के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने अब तक आईपीएल 191 पारियों में 14 मेडन ओवर फेंके हैं.
2.प्रवीण कुमार
पूर्व गेंदबाज प्रवीण कुमार ने आईपीएल की 119 पारियों में 14 ही मेडन ओवर डाले हैं.
3.ट्रेंट बोल्ट
मुंबई के लिए खेल रहे ट्रेंट बोल्ट ने अब तक आईपीएल की 120 पारियों में 11 मेडन ओवर फेंके हैं.
4.इरफान पठान
पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल की 101 पारियों में 10 मेडन ओवर फेंक डाले हैं.
5.धवल कुलकर्णी
पूर्व गेंदबाज धवल कुलकर्णी ने आईपीएल की 92 पारियों में 8 मेडन ओवर फेंके हैं.
6.जसप्रीत बुमराह
मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह ने अब तक आईपीएल की 146 पारियों में 8 मेडन ओवर डाले हैं.
7.लसिथ मलिंगा
पूर्व दिग्गज लसिथ मलिंगा ने आईपीएल के इतिहास में 122 पारियों में कुल 8 मेडन ओवर फेंके हैं.
8.संदीप शर्मा
संदीप शर्मा ने आईपीएल के इतिहास में 136 पारियों में 8 ओवर बिना रन दिए फेंके हैं.
9.डेल स्टेन
पूर्व दिग्गज गेंदबाज डेल स्टेन ने आईपीएल के इतिहास में 95 पारियों में 7 मेडन ओवर डाले हैं.
10.दीपक चाहर
मुंबई इंडियंस के दीपक चाहर ने आईपीएल इतिहास की 95 पारियों में 7 मेडन ओवर डाले हैं.