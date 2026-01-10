FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा

2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?

क्रिकेट

WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा

महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन खेला जा रहा है. लेकिन इस बीच हम आपको बताएंगे कि डब्ल्यूपीएल के इतिहास में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 10, 2026, 04:01 PM IST

1.नेट साइवर-ब्रंट

नेट साइवर-ब्रंट
1

मुंबई इंडियंस की नेट साइवर-ब्रंट का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 30 पारियों में 1031 रन बनाए हैं और वो इकलौती बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 1000 रनों का आंकड़ा पार किया है. 
 

2.एलिस पेरी

एलिस पेरी
2

आरसीबी की एलिस पेर ने डब्ल्यूपीएल की 25 पारियों में 972 रन अपने नाम किए हैं. 
 

3.मेग लैनिंग

मेग लैनिंग
3

दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के लिए खुल चुकी मेग लैनिंग ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 952 रन ठोके हैं. 
 

4.हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर
4

मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 871 रन ठोके हैं. 
 

5.शेफाली वर्मा

शेफाली वर्मा
5

दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 865 रन जड़े हैं. 
 

6.हेली मैथ्यूज

हेली मैथ्यूज
6

मुंबई इंडियंस के हेली मैथ्यूज ने डब्ल्यूपीएल की 29 पारियों में 758 रन ठोके हैं. 
 

7.स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना
7

आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 664 रन जड़े हैं. 
 

8.ऋचा घोष

ऋचा घोष
8

आरसीबी की विकेटकीपर ऋषा घोष ने डब्ल्यूपीएल की 25 पारियों में 631 रन जड़े हैं. 
 

9.ग्रेस हैरिस

ग्रेस हैरिस
9

आरसीबी की ग्रेस हैरिस ने डब्ल्यूपीएल की 22 पारियों में 606 रन बनाए हैं. 
 

10.एश्ले गार्डनर

एश्ले गार्डनर
10

गुजरात जायंट्स ने एश्ले गार्डनर ने डब्ल्यूपीएल की 26 पारियों में 577 रन ठोके हैं. 
 

