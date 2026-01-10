WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 10, 2026, 04:01 PM IST
1.नेट साइवर-ब्रंट
मुंबई इंडियंस की नेट साइवर-ब्रंट का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने डब्ल्यूपीएल की 30 पारियों में 1031 रन बनाए हैं और वो इकलौती बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 1000 रनों का आंकड़ा पार किया है.
2.एलिस पेरी
आरसीबी की एलिस पेर ने डब्ल्यूपीएल की 25 पारियों में 972 रन अपने नाम किए हैं.
3.मेग लैनिंग
दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के लिए खुल चुकी मेग लैनिंग ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 952 रन ठोके हैं.
4.हरमनप्रीत कौर
मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 871 रन ठोके हैं.
5.शेफाली वर्मा
दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 865 रन जड़े हैं.
6.हेली मैथ्यूज
मुंबई इंडियंस के हेली मैथ्यूज ने डब्ल्यूपीएल की 29 पारियों में 758 रन ठोके हैं.
7.स्मृति मंधाना
आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने डब्ल्यूपीएल की 27 पारियों में 664 रन जड़े हैं.
8.ऋचा घोष
आरसीबी की विकेटकीपर ऋषा घोष ने डब्ल्यूपीएल की 25 पारियों में 631 रन जड़े हैं.
9.ग्रेस हैरिस
आरसीबी की ग्रेस हैरिस ने डब्ल्यूपीएल की 22 पारियों में 606 रन बनाए हैं.
10.एश्ले गार्डनर
गुजरात जायंट्स ने एश्ले गार्डनर ने डब्ल्यूपीएल की 26 पारियों में 577 रन ठोके हैं.