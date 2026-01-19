तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

क्रिकेट
Jan 19, 2026
1.शुभमन गिल
भारतीय कप्तान शुभमन गिल का नाम पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा 360 रन बना डाले थे.
2.बाबर आजम
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने तीन मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2017 में 360 रन ही बनाए थे.
3.डेरिल मिशेल
न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ 2025 में तीन मैचों की सीरीज में 352 रन बनाए हैं और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.
4.इमरुल कायेस
बांग्लादेश के इमरुल कायेस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में तीन मैचों की सीरीज में 349 रन बनाए हैं.
5.पथुम निसांका
श्रीलंका के पथुम निसांका ने 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 346 रन ठोके हैं.
6.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 2013 में भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 342 रन बनाए थे.
7.मार्टिन गप्टिल
न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में 330 रन बनाए थे.
8.तमीम इकबाल
बांग्लादेश के तमम इकबाल ने पाकिस्तान के खिलाफ 2014 में तीन मैचों की सीरीज में 312 रन जड़े थे.
9.लिटन दास
बांग्लादेश के लिटन दास ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2019 में तीन मैचों की सीरीज में 311 रन ठोके थे.
10.रॉस टेलर
न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 310 रन अपने नाम किया था.