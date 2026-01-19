FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली की इमरजेंसी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, अब हर संकट में सिर्फ 112 बनेगा मदद का भरोसा

वनडे सीरीज के बाद आराम नहीं करेंगे शुभमन गिल, इस टूर्नामेंट में खेलना का किया फैसला

साढ़े तीन घंटे में क्या-क्या तय हुआ? यूएई राष्ट्रपति के छोटे दौरे में भारत के साथ हुए कई अहम समझौते

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

क्रिकेट

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे मैच में डेरिल मिशेल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी, जिसके बाद उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कई दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आज हम आपको तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे.

मोहम्मद साबिर | Jan 19, 2026, 10:52 PM IST

1.शुभमन गिल

शुभमन गिल
1

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का नाम पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा 360 रन बना डाले थे. 
 

Advertisement

2.बाबर आजम

बाबर आजम
2

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने तीन मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2017 में 360 रन ही बनाए थे. 
 

3.डेरिल मिशेल

डेरिल मिशेल
3

न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ 2025 में तीन मैचों की सीरीज में 352 रन बनाए हैं और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. 
 

4.इमरुल कायेस

इमरुल कायेस
4

बांग्लादेश के इमरुल कायेस ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2018 में तीन मैचों की सीरीज में 349 रन बनाए हैं. 
 

5.पथुम निसांका

पथुम निसांका
5

श्रीलंका के पथुम निसांका ने 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 346 रन ठोके हैं. 
 

6.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
6

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने 2013 में भारत के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 342 रन बनाए थे. 
 

7.मार्टिन गप्टिल

मार्टिन गप्टिल
7

न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल ने तीन मैचों की सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2013 में 330 रन बनाए थे. 
 

8.तमीम इकबाल

तमीम इकबाल
8

बांग्लादेश के तमम इकबाल ने पाकिस्तान के खिलाफ 2014 में तीन मैचों की सीरीज में 312 रन जड़े थे. 
 

9.लिटन दास

लिटन दास
9

बांग्लादेश के लिटन दास ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2019 में तीन मैचों की सीरीज में 311 रन ठोके थे. 
 

10.रॉस टेलर

रॉस टेलर
10

न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने 2011 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 310 रन अपने नाम किया था. 
 

