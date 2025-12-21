FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल को मंजूरी दी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना विकसित भारत G RAM G बिल, मनरेगा को करेगा रिप्लेस

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना विकसित भारत G RAM G बिल, मनरेगा को करेगा रिप्लेस

राजस्थान बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें सारी डिटेल्स

राजस्थान बोर्ड की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी, जानें सारी डिटेल्स

CAT 2025 Result: कब जारी होगा कैट 2025 का रिजल्ट? जानिए ऑफिशियल तारीख

CAT 2025 Result: कब जारी होगा कैट 2025 का रिजल्ट? जानिए ऑफिशियल तारीख

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
PM Kisan: किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी

किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय मौजूद

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय मौजूद

कौन सी अधिकारी हैं IAS रवि सिहाग की नई नवेली दुल्हन? जानें इशिता राठी ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

कौन सी अधिकारी हैं IAS रवि सिहाग की नई नवेली दुल्हन? जानें इशिता राठी ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

HomePhotos

क्रिकेट

तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय मौजूद

आज हम आपको बताएंगे कि तीन मैचों की टी20 सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. इस लिस्ट में दो भारतीय खिलाड़ियों का भी नाम शामिल है, जो तीन मैचों की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं. यहां आप टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. 

मोहम्मद साबिर | Dec 21, 2025, 03:27 PM IST

1.कॉलिन मुनरो

कॉलिन मुनरो
1

न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज में 223 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement

2.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
2

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 217 रन अपने नाम किए हैं. 
 

3.हजरतुल्लाह जजई

हजरतुल्लाह जजई
3

अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन बनाए हैं. 
 

4.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
4

भारत के श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
5

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 203 रन बनाए हैं.
 

6.विराट कोहली

विराट कोहली
6

भारत के विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 199 रन बनाए हैं.  
 

7.मिचेल मार्श

मिचेल मार्श
7

ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 197 रन बनाए थे. मार्श ने अफ्रीका के खिलाफ 186 रन पहले भी बनाए हैं. 
 

8.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
8

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 197 रन बनाए हैं. रिजवान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 186 रन बनाए हैं. 
 

9.निकोलस पूरन

निकोलस पूरन
9

वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 184 रन बनाए हैं. 
 

10.विराट कोहली

विराट कोहली
10

भारत के विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 183 रन बनाए हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PM Kisan: किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
किसानों के खाते में कब आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त? यहां जानिए पूरी जानकारी
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय मौजूद
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय मौजूद
कौन सी अधिकारी हैं IAS रवि सिहाग की नई नवेली दुल्हन? जानें इशिता राठी ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
कौन सी अधिकारी हैं IAS रवि सिहाग की नई नवेली दुल्हन? जानें इशिता राठी ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Aluminium Foil को माइक्रोवेव में डालने से क्या होता है? सही जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
Aluminium Foil को माइक्रोवेव में डालने से क्या होता है? सही जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी
कौन सा देश बिस्कुट के आटे का मुद्रा के तौर पर करता है इस्तेमाल? जानें दुनिया की सबसे अनोखी करेंसी की कहानी
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Rashifal 20 December 2025: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी? 
Pundrik Goswami: ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई, महज 7 साल की उम्र से सुना रहे हैं भागवत कथा, जानिए कौन हैं पुंडरीक गोस्वामी?
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
MORE
Advertisement