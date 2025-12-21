तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय मौजूद

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 21, 2025, 03:27 PM IST
1.कॉलिन मुनरो
न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज में 223 रन बनाए हैं.
2.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 217 रन अपने नाम किए हैं.
3.हजरतुल्लाह जजई
अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन बनाए हैं.
4.श्रेयस अय्यर
भारत के श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 204 रन बनाए हैं.
5.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 203 रन बनाए हैं.
6.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 199 रन बनाए हैं.
7.मिचेल मार्श
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 197 रन बनाए थे. मार्श ने अफ्रीका के खिलाफ 186 रन पहले भी बनाए हैं.
8.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 197 रन बनाए हैं. रिजवान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 186 रन बनाए हैं.
9.निकोलस पूरन
वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 184 रन बनाए हैं.
10.विराट कोहली
भारत के विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में 183 रन बनाए हैं.