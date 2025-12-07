FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
₹610 करोड़ का रिफंड, 3,000 बैगेज प्रोसेस... IndiGo ने एक हफ्ते के कैंसिलेशन के बाद यात्रियों को दी खुशखबरी

₹610 करोड़ का रिफंड, 3,000 बैगेज प्रोसेस... IndiGo ने एक हफ्ते के कैंसिलेशन के बाद यात्रियों को दी खुशखबरी

लंदन के Heathrow Airport पर पेपर स्प्रे से हमला, यात्रियों में मची भगदड़, कई लोग घायल

लंदन के Heathrow Airport पर पेपर स्प्रे से हमला, यात्रियों में मची भगदड़, कई लोग घायल

अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

अफ्रीका में फिर तख्तापलट, बेनिन सेना ने राष्ट्रपति Patrice Talon को हटाकर सत्ता पर किया कब्जा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू

HomePhotos

क्रिकेट

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय

विराट कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 302 रन बनाए हैं. इसके साथ ही तीन मैचों की वनडे में सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट ने अपना नाम टॉप-10 में शामिल कर लिया है. आप यहां देख सकते हैं इस लिस्ट में टॉप-10 में किन प्लेयर्स का नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Dec 07, 2025, 05:45 PM IST

1.शुभमन गिल

शुभमन गिल
1

भारतीय स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में तीन मैचों की वनडे सीरीज में 360 रन बना दिए थे. 
 

Advertisement

2.बाबर आजम

बाबर आजम
2

पाकिस्तान के बाबर आजम ने साल 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 360 रन ही बनाए थे. हालांकि बाबर दूसरे स्थान पर है. 
 

3.इमरुल कायेस

इमरुल कायेस
3

बांग्लादेश के इमरुल कायेस ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 349 रन बनाए हैं. 
 

4.पथुम निसांका

पथुम निसांका
4

श्रीलंका के पथुम निसांका ने 2023 में अफगानिस्तन के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 346 रन बना डाले थे. 
 

TRENDING NOW

5.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
5

साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने 2013 में भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे में सीरीज में 342 रन ठोके थे. 
 

6.मार्टिन गप्टिल

मार्टिन गप्टिल
6

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाद मार्टिन गप्टिल ने 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 330 रन बनाए थे. 
 

7.तमीम इकबाल

तमीम इकबाल
7

बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 312 रन बनाए थे. इसके अलावा इकबाल ने 2019 में जिम्बाम्बे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 310 रन बनाए थे. इकबाल के नाम दो बार ये रिकॉर्ड है. 
 

8.लिटन दास

लिटन दास
8

बांग्लादेश के लिटन दास ने 2019 में जिम्बाम्बे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 311 रन बना दिए थे. 
 

9.ब्रेंडन टेलर

ब्रेंडन टेलर
9

जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर ने 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 310 रन बना डाले थे. 
 

10.विराट कोहली

विराट कोहली
10

भारतीय स्टार विराट कोहली ने 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 302 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले 10 विकेटकीपर, देखें लिस्ट में कहां पर है एमएस धोनी का नाम
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू
Mental Health के लिए SOS सिग्नल हैं ये लक्षण, गिरती दिमागी सेहत पर ऐसे पाएं काबू
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
हैंग से परेशान है Samsung यूजर्स, इन 5 सेटिंग्स से फुल स्पीड में चलेगा आपका स्मार्टफोन
Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम
Bigg Boss 19 Grand Finale: सिर्फ 50 लाख नहीं, बिग बॉस 19 के विजेता को मिलेगी इतनी रकम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक
Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 
सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा
Rashifal 05 December 2025: इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
'छोटे वृंदावन' पहुंचेगी लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की बारात, जानें आयोजन से लेकर मेहमानों की पूरी लिस्ट
Mangal Dosh: क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर हो सकते हैं मांगलिक दोष, जानिए क्या कहता है ज्योतिष
MORE
Advertisement