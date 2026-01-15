T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 15, 2026, 02:14 PM IST
1.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम नंबर पर है. विराट-रोहित के संन्यास के बाद बाबर पहले पायदान पर पहुंचे हैं. उन्होंने 129 पारियों में 4429 रन बनाए हैं.
2.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 151 पारियों में 4231 रन ठोके हैं और संन्यास के बाद भी दूसरे स्थान पर हैं.
3.विराट कोहली
भारत के पूर्व दिग्गज विराट कोहली का नाम तीसरे पायदान पर संन्यास के बाद भी बना हुआ है. उन्होंने 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं.
4.जोस बटलर
इंग्लैंड के स्टार जोस बटलर ने टी20आई की 132 पारियों में 3869 रन बनाए हैं.
5.पॉल स्टर्लिंग
आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने टी20आई की 153 पारियों में 3798 रन जड़े हैं.
6.मार्टिन गप्टिल
न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज मार्टिन गप्टिल ने टी20ई की 118 पारियों में 3531 रन ठोके हैं.
7.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20ई की 93 पारियों की 3414 रन बनाए हैं.
8.डेविड वॉर्नर
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई डेविड वॉर्नर ने टी20ई की 110 पारियों में 3277 रन अपने नाम किए हैं.
9.मोहम्मद वसीम
यूएई के मोहम्मद वसीम ने टी20ई की 91 पारियों में 3184 रन जड़े हैं.
10.एरोन फिंच
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई एरोन फिंच ने टी20ई की 103 पारियों में 3120 रन अपने नाम किया है.