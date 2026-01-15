FacebookTwitterYoutubeInstagram
CSPOC 2026: भारत ने अपनी विविधता को बनाया लोकतंत्र की शक्ति, देश के नेतृत्व में नारी शक्ति की अहम भूमिका: पीएम मोदी

U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ED के ममता बनर्जी पर कई आरोप, SC ने कहा 'हम जांच जरूर करेंगे'

भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

बॉर्डर से आगे भी देश की ढाल है Indian Army, युद्ध के अलावा भी निभाती है ये 5 बड़ी जिम्मेदारियां

Photos

क्रिकेट

T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जून 2024 में रिटायरमेंट ले ली थी. लेकिन टी20आई में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में रोको की जोड़ी टॉप-3 में अभी भी मौजूद है. हालांकि दोनों को संन्यास लिए लगभग दो साल हो गए हैं. ऐसे में आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 15, 2026, 02:14 PM IST

1.बाबर आजम

बाबर आजम
1

पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम नंबर पर है. विराट-रोहित के संन्यास के बाद बाबर पहले पायदान पर पहुंचे हैं. उन्होंने 129 पारियों में 4429 रन बनाए हैं. 
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

पूर्व भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 151 पारियों में 4231 रन ठोके हैं और संन्यास के बाद भी दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

भारत के पूर्व दिग्गज विराट कोहली का नाम तीसरे पायदान पर संन्यास के बाद भी बना हुआ है. उन्होंने 117 पारियों में 4188 रन बनाए हैं. 
 

4.जोस बटलर

जोस बटलर
4

इंग्लैंड के स्टार जोस बटलर ने टी20आई की 132 पारियों में 3869 रन बनाए हैं. 
 

5.पॉल स्टर्लिंग

पॉल स्टर्लिंग
5

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने टी20आई की 153 पारियों में 3798 रन जड़े हैं. 
 

6.मार्टिन गप्टिल

मार्टिन गप्टिल
6

न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज मार्टिन गप्टिल ने टी20ई की 118 पारियों में 3531 रन ठोके हैं. 
 

7.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
7

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20ई की 93 पारियों की 3414 रन बनाए हैं. 
 

8.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
8

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई डेविड वॉर्नर ने टी20ई की 110 पारियों में 3277 रन अपने नाम किए हैं. 
 

9.मोहम्मद वसीम

मोहम्मद वसीम
9

यूएई के मोहम्मद वसीम ने टी20ई की 91 पारियों में 3184 रन जड़े हैं. 
 

10.एरोन फिंच

एरोन फिंच
10

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई एरोन फिंच ने टी20ई की 103 पारियों में 3120 रन अपने नाम किया है. 
 

