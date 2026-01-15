T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार

1 . बाबर आजम

1

पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम नंबर पर है. विराट-रोहित के संन्यास के बाद बाबर पहले पायदान पर पहुंचे हैं. उन्होंने 129 पारियों में 4429 रन बनाए हैं.

