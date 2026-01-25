T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान, अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण (मरणोपरांत) सम्मान, पूर्व सांसद विजय मल्होत्रा को पद्म भूषण सम्मान, गायिका अल्का याग्निक को पद्म भूषण सम्मान, मलयाली अभिनेता मम्मूटी को पद्म भूषण सम्मान, पूर्व CM भगत सिंह कोश्यारी को भी पद्म भूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण (मरणोपरांत) सम्मान, केटी थॉमस को भी पद्म विभूषण सम्मान का एलान, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण पुरस्कार का एलान, एन राजम को पद्म विभूषण सम्मान का एलान
क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 25, 2026, 06:19 PM IST
1.विराट कोहली
पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 33 पारियों में 1292 रन बनाए हैं.
2.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 1220 रन अपने नाम किया है.
3.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ने महेला जयवर्धने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 1016 रन बनाए हैं.
4.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 1013 रन ठोके हैं.
5.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 984 रन बनाए हैं.
6.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 965 रन बनाए हैं.
7.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 897 रन बनाए हैं.
8.शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 43 पारियों में 853 रन बनाए हैं.
9.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 27 पारियों में 727 रन बनाए हैं.
10.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने टी20 वर्ल्ड कप की 29 पारियों में 717 रन ठोके हैं.