क्रिकेट

T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने वाला है और फाइनल मैच 8 मार्च के खेला जाएगा. लेकिन इस आईसीसी इवेंट से पहले आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 25, 2026, 06:19 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 33 पारियों में 1292 रन बनाए हैं. 
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 1220 रन अपने नाम किया है. 
 

3.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
3

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज ने महेला जयवर्धने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 1016 रन बनाए हैं. 
 

4.जोस बटलर

जोस बटलर
4

इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 1013 रन ठोके हैं. 
 

5.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
5

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 984 रन बनाए हैं. 
 

6.क्रिस गेल

क्रिस गेल
6

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 965 रन बनाए हैं. 
 

7.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
7

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 897 रन बनाए हैं. 
 

8.शाकिब अल हसन

शाकिब अल हसन
8

बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 43 पारियों में 853 रन बनाए हैं. 
 

9.केन विलियमसन

केन विलियमसन
9

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 27 पारियों में 727 रन बनाए हैं. 
 

10.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
10

साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने टी20 वर्ल्ड कप की 29 पारियों में 717 रन ठोके हैं. 
 

