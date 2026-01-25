T20 World Cup में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

2 . रोहित शर्मा

2

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 1220 रन अपने नाम किया है.

