FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horoscope 3 March: आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल

आज कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, यहां पढ़ें सभी राशियों के जातकों का राशिफल

'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

'मैं टीम में न रखूं कप्तानी तो बहुत दूर की बात...' शाहिद अफरीदी ने शादाब खान को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़िए क्या कहा

Team India Schedule: अफगानिस्तान से वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें विराट-रोहित इंडियन जर्सी में कब आएंगे नजर

Team India Schedule: अफगानिस्तान से वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें विराट-रोहित इंडियन जर्सी में कब आएंगे नजर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम

T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया है. भारत बनाम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा. लेकिन इससे हम बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 02, 2026, 10:33 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 2014 से 2024 तक 6 नॉकआउट पारियों में 373 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने 2007 से 2024 तक 8 नॉकआउट पारियों में 227 रन ही बनाए हैं. 
 

3.जोस बटलर

जोस बटलर
3

इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने 2016 से 2024 तक 6 नॉकआउट पारियों में 226 रन ठोके हैं. 
 

4.मार्लन सैमुअल्स

मार्लन सैमुअल्स
4

वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स ने 2012 से 2016 तक 5 नॉकआउट पारियों में 215 रन जड़े हैं. 
 

TRENDING NOW

5.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
5

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान ने 2009 से 2014 तक 7 नॉकआउट पारियों में 197 रन अपने नाम किए हैं. 
 

6.कुमार संगकारा

कुमार संगकारा
6

पूर्व श्रीलंकाई कुमार संगकारा ने 2009 से 2014 तक 7 नॉकआउट पारियों में 173 रन जड़े हैं. 
 

7.केन विलियमसन

केन विलियमसन
7

न्यूजीलैंड के केन विलिमयन ने 2016 से 2022 तक 4 नॉकआउट पारियों में 168 रन ठोके हैं. 
 

8.एंजेलो मैथ्यूज

एंजेलो मैथ्यूज
8

पूर्व श्रीलंकाई एंजेलो  मैथ्यूज ने 2009 से 2014 तक 6 नॉकआउट पारियों में 156 रन ठोके हैं. 
 

9.क्रिस गेल

क्रिस गेल
9

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने 2009 से 2016 तक 6 नॉकआउट पारियों में 153 रन बनाए हैं. 
 

10.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
10

पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 2021 और 2022 तक 3 नॉकआउट पारियों में 139 रन बनाए हैं. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम
T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 World Cup: वेस्टइंडीज को हराकर छठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, जानिए नॉकआउट मैचों में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के 5 सबसे बड़े रन चेज, इस टीम ने किया था 230 रनों का पीछा
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
ईरान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की अर्थव्यवस्था में क्या है इसकी भूमिका
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेमीफाइनल खेलने वाली 5 टीमें, देखें किस नंबर पर है टीम इंडिया
MORE
Advertisement
धर्म
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
स्ट्रेस-ओवरथिंकिंग और गुस्से से भरे हैं तो शिवजी के इन 7 नाम को जापें, जानें माइंडफुलनेस टेक्निक से कैसे जुड़ा है ‘महादेव’ का नाम
Chandra Grahan Effects On Zodiac: साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग  
साल का पहला चंद्र ग्रहण किन राशियों को देगा लाभ और किन राशियों के लिए बना रहा हानि योग
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Numerology: 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं आप? मार्च का महीना बनेगा Turning Point, जबरदस्त Comeback होगा!
Holika Dahan Date Confusion: 2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
2 या 3 मार्च किस दिन जलेगी होलिका? जानिए चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा से होली में 1 दिन का गैप होगा?
Holika Dahan 2026: इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
इन 5 लोगों को होलिका जलते कभी नहीं देखना चाहिए, वरना छीन जाएगी घर की खुशियां
MORE
Advertisement