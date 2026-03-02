T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 02, 2026, 10:33 PM IST
1.विराट कोहली
पूर्व भारतीय दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर हैं. उन्होंने 2014 से 2024 तक 6 नॉकआउट पारियों में 373 रन बनाए हैं.
2.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने 2007 से 2024 तक 8 नॉकआउट पारियों में 227 रन ही बनाए हैं.
3.जोस बटलर
इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने 2016 से 2024 तक 6 नॉकआउट पारियों में 226 रन ठोके हैं.
4.मार्लन सैमुअल्स
वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुअल्स ने 2012 से 2016 तक 5 नॉकआउट पारियों में 215 रन जड़े हैं.
5.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान ने 2009 से 2014 तक 7 नॉकआउट पारियों में 197 रन अपने नाम किए हैं.
6.कुमार संगकारा
पूर्व श्रीलंकाई कुमार संगकारा ने 2009 से 2014 तक 7 नॉकआउट पारियों में 173 रन जड़े हैं.
7.केन विलियमसन
न्यूजीलैंड के केन विलिमयन ने 2016 से 2022 तक 4 नॉकआउट पारियों में 168 रन ठोके हैं.
8.एंजेलो मैथ्यूज
पूर्व श्रीलंकाई एंजेलो मैथ्यूज ने 2009 से 2014 तक 6 नॉकआउट पारियों में 156 रन ठोके हैं.
9.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल ने 2009 से 2016 तक 6 नॉकआउट पारियों में 153 रन बनाए हैं.
10.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 2021 और 2022 तक 3 नॉकआउट पारियों में 139 रन बनाए हैं.