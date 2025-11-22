FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
HomePhotos

क्रिकेट

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट-रोहित समेत धोनी भी लिस्ट में शामिल

आईपीएल 2026 को लेकर बीसीसीआई सभी तैयारियों में जुट गई है और इसकी नीलामी 16 दिसंबर 2025 होगी. लेकिन आज हम आपको बताएंगे आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. विराट कोहली-रोहित शर्मा समेत एमएस धोनी का भी नाम लिस्ट में हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 22, 2025, 05:06 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने अब तक आईपीएल के इतिहास में 259 पारियों में 8661 रन बनाए हैं. 
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अब तक आईपीएल की 267 पारियों में 7046 रन बनाए हैं. 
 

3.शिखर धवन

शिखर धवन
3

शिखर धवन ने आईपीएल इतिहास में कुल 221 पारियों में 6769 रन बनाए हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

डेविड वॉर्नर का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है. उन्होंने ने 184 पारियों में 6565 रन अपने नाम किया है. 
 

5.सुरेश रैना

सुरेश रैना
5

सुरेश रैना ने आईपीएल में इतिहास में कुल 200 पारियों में 5528 रन बनाए हुए हैं. 
 

6.एमएस धोनी

एमएस धोनी
6

एमएस धोनी ने आईपीएल में अब तक 242 पारियों में 5439 रन बनाए हैं और उनका नाम लिस्ट में छठे स्थान पर है. 
 

7.केएल राहुल

केएल राहुल
7

केएल राहुल का नाम लिस्ट में 7वें स्थान पर है. उन्होंने 136 पारियों में 5222 रन ठोके हैं. 
 

8.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
8

एबी डिविलियर्स ने आईपीएल इतिहास में 170 पारियों में 5162 रन अपने नाम किया है. 
 

9.अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे
9

अजिंक्य रहाणे का नाम भी लिस्ट में मौजूद है. उन्होंने अब तक 183 पारियों में 5032 रन जड़े हैं. 
 

10.क्रिस गेल

क्रिस गेल
10

क्रिस गेल लिस्ट में तीसरे विदेशी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 141 पारियों में 4965 रन बनाए हैं. 
 

