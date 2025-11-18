FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA: दूसरे टेस्ट से पहले बुरी खबर, शुभमन गिल के खेलने पर बना संदेह; जानें कौन हो सकता है कप्तान का रिप्लेसमेंट

JNVST Admit Card 2025: Navodaya Vidyalaya ने जारी किया छठी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Margashirsha Amavasya: मार्गशीर्ष अमावस्या कब है? जानिए शुभ मुहूर्त, पितरों की कृपा के लिए ये खास चीज करें दान

अब मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना बहुत आसान, तुरंत पाने के लिए बस इस एक लिंक पर करना होगा क्लिक

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

रात के सन्नाटे में गूंजता है इन 5 पक्षियों का मधुर संगीत, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं

HomePhotos

क्रिकेट

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस दौरे में पहले दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Nov 18, 2025, 01:26 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 103 पारियों में 3752 रन बनाए हैं. 
 

2.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
2

साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस ने भारत के खिलाफ 68 पारियों में 3409 रन बनाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

भारतीय स्टार विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 70 पारियों में 3306 रन बनाए हैं और उनका नाम तीसरे स्थान पर है. हालांकि विराट कैलिस को रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. 
 

4.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
4

साउथ अफ्रीकी स्टार एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ 76 पारियों में 2899 रन बनाए हैं. 
 

5.राहुल द्रविड़

राहुल द्रविड़
5

भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 पारियों में 2561 रन बनाए हैं और उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं.
 

6.हाशिम अमला

हाशिम अमला
6

साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला ने भारत के खिलाफ सीरीज में 68 पारियों में 2527 रन ठोके हैं.
 

7.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
7

भारत के सौरव गांगुली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 60 पारियों में 2260 रन अपने नाम किए हैं. 
 

8.गैरी कर्स्टन

गैरी कर्स्टन
8

साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने भारत के खिलाफ 45 पारियों में 2097 रन बनाए हैं. 
 

9.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
9

भारत के रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 62 पारियों में 1973 रन अपने नाम किए हैं और लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं. 
 

10.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
10

भारतीय पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 53 पारियों में 1888 रन अपने नाम किए हैं.   
 

