IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट-रोहित का भी नाम

3 . विराट कोहली

भारतीय स्टार विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 70 पारियों में 3306 रन बनाए हैं और उनका नाम तीसरे स्थान पर है. हालांकि विराट कैलिस को रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं.

