IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ 4 एक्टिव खिलाड़ी

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज खेली जानी है. लेकिन इस सीरीज से पहले आज हम आपको बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाजों ने बनाए हैं. लिस्ट में चार एक्टिव प्लेयर हैं, 2025 टीमों का हिस्सा हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 08, 2025, 06:27 PM IST

1.डेविड मिलर

डेविड मिलर
1

साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ टी20 में 22 पारियों में 524 रन बनाए हैं. 
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

भारत के पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 17 पारियों में 429 रन बनाए हैं. 
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

भारतीय स्टार विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 13 पारियों में 394 रन अपने नाम किए हैं. 
 

4.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
4

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 10 पारियों में 372 रन ठोके हैं और लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. 
 

5.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
5

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ टी20 में 10 पारियों में 351 रन जड़े हैं. 
 

6.हेनरिक क्लासेन

हेनरिक क्लासेन
6

साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन ने भारत के खिलाफ टी20 में 13 पारियों में 342 रन अपने नाम किए हैं. 
 

7.सुरेश रैना

सुरेश रैना
7

पूर्व भारतीय सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में 11 पारियों में 339 रन बनाए हैं. 
 

8.तिलक वर्मा

तिलक वर्मा
8

भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 पारियों में 309 रन बनाए हैं और लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं. 
 

9.जेपी डुमिनी

जेपी डुमिनी
9

साउथ अफ्रीका के जेपी डुमिनी ने भारत के खिलाफ टी20 में 10 पारियों में 295 रन बनाए हैं. 
 

10.रीजा हेंड्रिक्स

रीजा हेंड्रिक्स
10

साउथ अफ्रीका के रीजा हेंड्रिक्स ने भारत के खिलाफ टी20 में 13 पारियों में 270 रन अपने नाम किए हैं. 
 

