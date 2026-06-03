IND vs AFG सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर विराट-रोहित

1 . रोहित शर्मा

1

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. लेकिन रोहित अभी वनडे खेलते हुए हैं. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ 9 पारियों में 354 रन बनाए हैं.

