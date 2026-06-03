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IND vs AFG सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर विराट-रोहित

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है. 6 जून से 10 जून तक टेस्ट और वनडे सीरीज का आगाज 13 जून से होगा. लेकिन इससे पहले आज हम भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Jun 03, 2026, 11:14 PM IST

1.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
1

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. लेकिन रोहित अभी वनडे खेलते हुए हैं. रोहित ने अफगानिस्तान के खिलाफ 9 पारियों में 354 रन बनाए हैं. 
 

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2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट से संन्यास लिया है और वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ कोहली ने अब तक 7 पारियों में 347 रन ठोके हैं. 
 

3.मोहम्मद नबी

मोहम्मद नबी
3

अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने भारत के खिलाफ 14 पारियों में 342 रन बनाए हैं. 
 

4.केएल राहुल

केएल राहुल
4

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने अफगानिस्तान के खिलाफ अब तक 5 पारियों में 275 रन बनाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.गुलबदीन नईब

गुलबदीन नईब
5

अफगानिस्तान के गुलबदीन नईब ने भारत के खिलाफ 8 पारियों में 221 रन ठोके हैं. 
 

6.मोहम्मद शहजाद

मोहम्मद शहजाद
6

अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने भारत के खिलाफ 8 पारियों में 201 रन अपने नाम किए हैं. 
 

7.इब्राहिम जादरान

इब्राहिम जादरान
7

अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान ने भारत के खिलाफ अब तक 6 पारियों में 177 रन ठोके हैं. 
 

8.शिखर धवन

शिखर धवन
8

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिखर धवन ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 167 रन ठोके हैं. 
 

9.मुरली विजय

मुरली विजय
9

भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मुरली विजय ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 153 रन ठोके हैं. 
 

10.हशमतुल्लाह शाहिदी

हशमतुल्लाह शाहिदी
10

अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारत के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में 5 पारियों में 148 रन ठोके हैं.
 

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