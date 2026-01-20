पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

1 . फिल साल्ट

1

इंग्लैंड के फिल साल्ट का नाम पहले पायदान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 331 रन ठोके थे.

