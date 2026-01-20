पांच मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में चार भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 20, 2026, 10:22 PM IST
1.फिल साल्ट
इंग्लैंड के फिल साल्ट का नाम पहले पायदान पर हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2023 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 331 रन ठोके थे.
2.मार्क चैपमैन
न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ 2022 में 5 मैचों की टी20 सीरीज में 290 रन ठोके थे.
3.अभिषेक शर्मा
भारतीय अभिषेक शर्मा का ना्म तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने पांच मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में 279 रन बना डाले थे.
4.फिन एलन
न्यूजीलैंड के फिन एलन ने पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 275 रन बना डाले थे.
5.क्विंटन डिकॉक
साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2020 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 255 रन बनाए थे.
6.टिम शेफर्ट
न्यूजीलैंड के टिम शेफर्ट ने वेस्टिंडीज के खिलाफ 2024 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 249 रन बनाए थे.
7.पॉल स्टर्लिंग
आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 234 रन बनाए थे.
8.विराट कोहली
पूर्व भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ 2020 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 231 रन ठोके थे.
9.केएल राहुल
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ2019 में पांच मैचों की टी20 सीरीज में 224 रन बनाए थे.
10.ऋतुराज गायकवाड़
भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 223 रन बनाए थे.