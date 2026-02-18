T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 18, 2026, 04:50 PM IST
1.विराट कोहली
भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने 2014 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 319 रन बनाए हैं.
2.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 की 7 पारियों में 317 रन बना दिए थे.
3.बाबर आजम
पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 6 पारियों में 303 रन अपने नाम किए थे.
4.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 की 6 पारियों में 302 रन ठोके थे.
5.विराट कोहली
भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 6 पारियों में 296 रन बना डाले थे.
6.तमीम इकबाल
बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 की 6 पारियों में 295 रन जड़े थे.
7.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 6 पारियों में 289 रन बनाए थे.
8.मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 6 पारियों में 281 रन बना डाले थे.
9.रहमानुल्लाह गुरबाज
अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 281 रन अपने नाम किए थे.
10.विराट कोहली
भारतीय पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली का नाम ही लिस्ट में तीन बार है. विराट ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 की 5 पारियों में 273 रन ठोके थे. विराट लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये कारनामा तीन बार किया है.