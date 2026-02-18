FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन बार इस भारतीय का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बल्लेबाज अपने बैट से खूब रन बरसा रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. इस लिस्ट में एक भारतीय का नाम तीन बार है.

मोहम्मद साबिर | Feb 18, 2026, 04:50 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. उन्होंने 2014 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 319 रन बनाए हैं. 
 

2.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
2

श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 की 7 पारियों में 317 रन बना दिए थे. 
 

3.बाबर आजम

बाबर आजम
3

पाकिस्तान के बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 6 पारियों में 303 रन अपने नाम किए थे. 
 

4.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
4

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 की 6 पारियों में 302 रन ठोके थे. 
 

5.विराट कोहली

विराट कोहली
5

भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 6 पारियों में 296 रन बना डाले थे. 
 

6.तमीम इकबाल

तमीम इकबाल
6

बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 की 6 पारियों में 295 रन जड़े थे. 
 

7.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
7

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 6 पारियों में 289 रन बनाए थे. 
 

8.मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान
8

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 6 पारियों में 281 रन बना डाले थे. 
 

9.रहमानुल्लाह गुरबाज

रहमानुल्लाह गुरबाज
9

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 8 पारियों में 281 रन अपने नाम किए थे. 
 

10.विराट कोहली

विराट कोहली
10

भारतीय पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली का नाम ही लिस्ट में तीन बार है. विराट ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 की 5 पारियों में 273 रन ठोके थे. विराट लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं और उन्होंने ये कारनामा तीन बार किया है. 
 

