एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 01, 2026, 05:06 PM IST
1.साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली का 12 साल बाद पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 383 रन बनाए हैं.
2.विराट कोहली
भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 की 6 पारियों में 319 रन ठोके थे और 12 साल तक राज भी किया.
3.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 की 7 पारियों में 317 रन बनाए थे.
4.बाबर आजम
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 6 पारियों में 303 रन बनाए थे.
5.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 की 6 पारियों में 302 रन अपने नाम किया था.
6.विराट कोहली
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 6 पारियों में 296 रन ठोके थे.