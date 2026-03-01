FacebookTwitterYoutubeInstagram
VIDEO: खामेनेई की मौत के बाद सुलगा पाकिस्तान, 12 की मौत, कराची में US कॉन्सुलेट में लगाई आग

T20 World Cup 2026: श्रीलंका के बाहर होने के बाद इस्तीफा देंगे हेड कोच सनथ जयसूर्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले छोड़ेंगे पद

कौन हैं अलीरेजा अराफी? जिन्हें खामेनेई की मौत के बाद बनाया गया ईरान का सुप्रीम लीडर

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार

क्रिकेट

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक एडिशन सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था. लेकिन अब 12 साल बाद ये रिकॉर्ड टूट चुका है. आइए जानते हैं कि एक टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 01, 2026, 05:06 PM IST

1.साहिबजादा फरहान

साहिबजादा फरहान
1

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने विराट कोहली का 12 साल बाद पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की 6 पारियों में 383 रन बनाए हैं. 
 

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 की 6 पारियों में 319 रन ठोके थे और 12 साल तक राज भी किया. 
 

3.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
3

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 की 7 पारियों में 317 रन बनाए थे. 
 

4.बाबर आजम

बाबर आजम
4

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 की 6 पारियों में 303 रन बनाए थे. 
 

5.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
5

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप 2010 की 6 पारियों में 302 रन अपने नाम किया था.
 

6.विराट कोहली

विराट कोहली
6

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की 6 पारियों में 296 रन ठोके थे. 
 

Iron Supplements लेने का क्या है सबसे सही समय? Nutritionist से जानें
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 12 साल बाद टूटा विराट कोहली का रिकॉर्ड
होली खेलने के बाद चहरे को रगड़े नहीं, ये घरेलू नुस्खे आपके स्किन को बनाएंगे फिर से चमकदार
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न
Self Control: इन आदतों से खुद पर काबू कर पाना हो जाता है मुश्किल! तरक्की चाहिए तो तुरंत कर लें सुधार
इन 10 तारीखों पर क्यों नहीं करना चाहिए गृह प्रवेश? वरना घर की रुकेगी तरक्की और बढ़ेंगी दुर्घटनाएं
इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक? कितनी है वहां हिंदुओं की आबादी?
आज करियर, पैसा और रिश्तों में किस राशि का चमकेगा भाग्य? पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
सूर्य और चंद्रमा के व्यतिपात योग से इन 3 राशियों पर मंडराएगा संकट, कलह-मतभेद से बिगड़ेंगे काम
एग्जाम से पहले ये सरस्वती मंत्र पढ़ लें, बढ़ जाएगा आत्मविश्वास और एकाग्रता से मिलेंगे अच्छे नंबर?
