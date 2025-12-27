2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 27, 2025, 02:18 PM IST
1.शुभमन गिल
भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2025 में 42 पारियों में सबसे ज्यादा 1764 रन बनाए हैं.
2.शाई होप
वेस्टइंडीज के शाई होप ने 2025 में 50 पारियों में 1760 रन बनाए हैं और गिल से सिर्फ 4 रन से पीछे रह गए.
3.जो रूट
इंग्लैंड के जो रूट ने इस साल 2025 में 33 पारियों में 1613 रन बनाए हैं. हालांकि रूट ने टेस्ट ज्यादा खेला है.
4.ब्रायन बेनेट
जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने इस साल 2025 में 46 पारियों में 1585 रन बनाए हैं.
5.आगा सलमान
पाकिस्तान के आगा सलमान ने इस साल 2025 में तीनों फॉर्मेट की 58 पारियों में 1569 रन ठोके हैं.
6.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने इस साल 2025 में 45 पारियों में 1527 रन जड़े हैं.
7.बेन डकेट
इंग्लैंड के बेन डकेट ने इस साल 2025 में सभी फॉर्मेट की 41 पारियों में 1484 रन अपने नाम किए हैं.
8.पथुम निसांका
श्रीलंका के पथुम निसांका ने इस साल 2025 में सभी फॉर्मेट की 36 पारियों में 1414 रन जड़े हैं.
9.रचिन रविंद्र
न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने इस साल 2025 में सभी फॉर्मेट की 32 पारियों में 1382 रन ठोके हैं.
10.डेवॉन कॉनवे
न्यूजीलैंड के डेवॉन कॉनवे ने इस साल 2025 में सभी फॉर्मेट की 27 पारियों में 1333 रन ठोके हैं और आखिरी स्थान पर हैं.