2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी

1 . शुभमन गिल

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2025 में 42 पारियों में सबसे ज्यादा 1764 रन बनाए हैं.

