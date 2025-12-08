साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

1 . शुभमन गिल

भारत के शुभमन गिल का नाम लिस्ट में अव्वल नंबर पर है. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 39 पारियों में सबसे ज्यादा 1732 रन बनाए हैं.

