लखनऊ: कफ सिरप रैकेट के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि, DGP का बयान- बांग्लादेश और नेपाल में भी सप्लाय होने की आशंका | 1500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक्टर सोनू सूद और पहलवान द ग्रेट खली को कानपुर पुलिस ने भेजा नोटिस | विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गज़ल होटल मामले में हाईकोर्ट ने दोनों भाईयों की अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ाई

HomePhotos

क्रिकेट

साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

साल 2025 लगभग खत्म होने वाला है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में किन बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. इस लिस्ट में सिर्फ दो ही भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 08, 2025, 02:18 PM IST

1.शुभमन गिल

शुभमन गिल
1

भारत के शुभमन गिल का नाम लिस्ट में अव्वल नंबर पर है. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 39 पारियों में सबसे ज्यादा 1732 रन बनाए हैं. 
 

2.शाई होप

शाई होप
2

वेस्टइंडीज के शाई होप ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 46 पारियों में 1701 रन बनाया है.
 

3.ब्रायन बेनेट

ब्रायन बेनेट
3

जिम्बाम्बे के ब्रायन बेनेट ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 46 पारियों में 1585 रन बनाए हैं. 
 

4.सलमान आगा

सलमान आगा
4

पाकिस्तान के सलमान आगा ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 58 पारियों में 1569 रन अपने नाम किए हैं. 
 

5.जो रूट

जो रूट
5

इंग्लैंड के जो रूट ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 29 पारियों में 1540 रन ठोके हैं. 
 

6.बेन डकेट

बेन डकेट
6

इंग्लैंड के बेन डकेट ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 37 पारियों में 1415 रन जड़े हैं. 
 

7.पथुम निसांका

पथुम निसांका
7

श्रीलंका के पथुम निसांका ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 36 पारियों में 1414 रन बनाए हैं. 
 

8.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
8

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 41 पारियों में 1393 रन अपने नाम किए हैं. 
 

9.रचिन रविंद्र

रचिन रविंद्र
9

न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 29 पारियों में 1259 रन अपने नाम किए हैं. 
 

10.केएल राहुल

केएल राहुल
10

भारतीय केएल राहुल ने टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेंट में साल 2025 में 30 पारियों में 1167 रन अपने नाम किए हैं और लिस्ट में दूसरे भारतीय और 10वें स्थान पर हैं. 
 

