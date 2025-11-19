FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

क्रिकेट

IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट या रोहित कौन है आगे

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस मौके पर आप आपको बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए है. यहां देख सकते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन आगे है?

मोहम्मद साबिर | Nov 19, 2025, 02:43 PM IST

1.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
1

सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने सभी फॉर्मेट में कुल 12 शतक ठोके हैं. 
 

2.जैक्स कैलिस

जैक्स कैलिस
2

जैक्स कैलिस ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 68 पारियों में 9 शतक लगाए हैं और दूसरे स्थान पर हैं. 
 

3.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
3

एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 76 पारियों में 9 सेंचुरी लगाई हैं.
 

4.विराट कोहली

विराट कोहली
4

विराट कोहली का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. विराट ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 70 पारियों में 8 शतक लगाए हैं और वो रोहित से आगे हैं. 
 

5.क्विंटन डिकॉक

क्विंटन डिकॉक
5

क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 44 पारियों में 7 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

6.गैरी कर्स्टन

गैरी कर्स्टन
6

गैरी कर्स्टन ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 45 पारियों में 7 सेंचुरी लगाई हैं. 
 

7.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
7

रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं और विराट कोहली से पीछे हैं. रोहित ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 62 पारियों में 7 शतक लगाए हैं. 
 

8.हाशिम अमला

हाशिम अमला
8

हाशिम अमला ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 68 पारियों में 7 शतक जड़े हैं. 
 

9.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
9

वीरेंद्र सहवाग ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 47 पारियों में 5 शतक बनाए हैं. 
 

10.हर्शल गिब्स

हर्शल गिब्स
10

हर्शल गिब्स ने भारत के खिलाफ सभी फॉर्मेट की 49 पारियों में 4 शतक अपने नाम किए है.
 

