मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Holi Special Trains: होली पर घर जाने में नहीं होगी परेशानी, Indian Railway ने चलाई 30 स्पेशल ट्रेनें

CM रेखा गुप्ता ने दी बड़ी सौगात, दिल्ली में शुरू की 25 नई अटल कैंटीन; अब 71 हुई इसकी संख्या

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा

एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कई बल्लेबाज खूब रन बना रहे हैं, जिसमें से एक पथुम निसांका का नाम भी है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 10 सबसे ज्यादा फिफ्टी किन बल्लेबाज ने लगाई है. संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का दबदबा बना हुआ है.

मोहम्मद साबिर | Feb 19, 2026, 09:34 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

भारत के पूर्व दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. विराट ने टी20 वर्ल्ड कप की 33 पारियों में 15 अर्धशतक अपने नाम किया है. 
 

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 12 अर्धशतक ठोके हैं. 
 

3.क्रिस गेल

क्रिस गेल
3

वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 9 फिफ्टी ठोकी हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 8 फिफ्टी लगाई हैं. 
 

5.पथुम निसांका

पथुम निसांका
5

श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 22 पारियों में 7 अर्धशतक ठोक लिए हैं. 
 

6.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
6

श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 7 अर्धशतक लगाए हैं. 
 

7.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
7

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 6 अर्धशतक ठोके हैं. 
 

8.तिलकरत्ने दिलशान

तिलकरत्ने दिलशान
8

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 6 फिफ्टी लगाई थी. 
 

9.जोस बटलर

जोस बटलर
9

इंग्लैंड के जोस बटलर ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 38 पारियों में 6 अर्धशतक अपने नाम किए हैं. 
 

10.केएल राहुल

केएल राहुल
10

भारत के केएल राहुल ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 11 पारियों में 5 फिफ्टी लगाई है. 
 

T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा
एक T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
धरती का सबसे बड़ा घोंघा, तीन साल के इंसानी बच्चे के बराबर है इस रेंगते 'दानव' का आकार
