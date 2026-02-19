T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, संन्यास के बाद भी विराट-रोहित का जलवा

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 19, 2026, 09:34 PM IST
1.विराट कोहली
भारत के पूर्व दिग्गज विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. विराट ने टी20 वर्ल्ड कप की 33 पारियों में 15 अर्धशतक अपने नाम किया है.
2.रोहित शर्मा
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. रोहित ने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 12 अर्धशतक ठोके हैं.
3.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 9 फिफ्टी ठोकी हैं.
4.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 8 फिफ्टी लगाई हैं.
5.पथुम निसांका
श्रीलंका के स्टार बल्लेबाज पथुम निसांका ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 22 पारियों में 7 अर्धशतक ठोक लिए हैं.
6.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के महेला जयवर्धने ने टी20 वर्ल्ड कप की 31 पारियों में 7 अर्धशतक लगाए हैं.
7.सूर्यकुमार यादव
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 21 पारियों में 6 अर्धशतक ठोके हैं.
8.तिलकरत्ने दिलशान
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने ने टी20 वर्ल्ड कप की 34 पारियों में 6 फिफ्टी लगाई थी.
9.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 38 पारियों में 6 अर्धशतक अपने नाम किए हैं.
10.केएल राहुल
भारत के केएल राहुल ने अब तक टी20 वर्ल्ड कप की 11 पारियों में 5 फिफ्टी लगाई है.