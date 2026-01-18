U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 18, 2026, 04:39 PM IST
1.जैक बर्नहैम
इंग्लैंड के जैक बर्नहैम का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 3 शतक ठोके हैं.
2.शिखर धवन
भारत के शिखर धवन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 3 शतक अपने नाम किए हैं.
3.अरिफुल इस्लाम
बांग्लादेश के अरिफुल इस्लाम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 3 सेंचुरी लगाई हैं.
4.हसिता बोयागोडा
श्रीलंका के हसिता बोयागोडा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 4 पारियों में 2 शतक जड़े हैं.
5.एलिक अथानाज़े
वेस्टइंडीज के एलिक अथानाज़े ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.
6.डेवाल्ड ब्रेविस
साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं.
7.हसीबुल्लाह खान
पाकिस्तान के हसीबुल्लाह खान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक जड़े हैं.
8.एडन मार्करम
साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक अपने नाम किया है.
9.एलिस्टर कुक
इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 2 शतक जड़े थे.
10.मुशीर खान
भारत के मुशीर खान का नाम लिस्ट में आखिरी पायदान पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 2 शतक ठोके थे.