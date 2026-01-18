FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

प. बंगाल- सिंगूर में PM मोदी का TMC पर निशाना, कहा- TMC को घुसपैठिए पसंद है. बंगाल घुसपैठियों को बचा रही है.

HomePhotos

क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 जनवरी से हो चुका है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में अब तक सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 18, 2026, 04:39 PM IST

1.जैक बर्नहैम

जैक बर्नहैम
1

इंग्लैंड के जैक बर्नहैम का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 3 शतक ठोके हैं.
 

2.शिखर धवन

शिखर धवन
2

भारत के शिखर धवन का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 3 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

3.अरिफुल इस्लाम

अरिफुल इस्लाम
3

बांग्लादेश के अरिफुल इस्लाम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 9 पारियों में 3 सेंचुरी लगाई हैं. 
 

4.हसिता बोयागोडा

हसिता बोयागोडा
4

श्रीलंका के हसिता बोयागोडा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 4 पारियों में 2 शतक जड़े हैं. 
 

5.एलिक अथानाज़े

एलिक अथानाज़े
5

वेस्टइंडीज के एलिक अथानाज़े ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक ठोके हैं. 
 

6.डेवाल्ड ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस
6

साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

7.हसीबुल्लाह खान

हसीबुल्लाह खान
7

पाकिस्तान के हसीबुल्लाह खान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक जड़े हैं. 
 

8.एडन मार्करम

एडन मार्करम
8

साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 2 शतक अपने नाम किया है. 
 

9.एलिस्टर कुक

एलिस्टर कुक
9

इंग्लैंड के एलिस्टर कुक ने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 2 शतक जड़े थे. 
 

10.मुशीर खान

मुशीर खान
10

भारत के मुशीर खान का नाम लिस्ट में आखिरी पायदान पर है. उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 2 शतक ठोके थे.  
 

