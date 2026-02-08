T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

1 . क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने साल 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रन और 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 101 रनों की नाबाद पारी खेली थी. गेल इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो बार शतक लगाया है.

