T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

HomePhotos

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हुई है और इसका फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. लेकिन आज हम आपको बताएंगे टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. हालांकि अब तक सिर्फ 10 बल्लेबाज ही ऐसा कर सके हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 08, 2026, 05:20 PM IST

1.क्रिस गेल

1

वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम पहले स्थान पर है. उन्होंने साल 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रन और 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ 101 रनों की नाबाद पारी खेली थी. गेल इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दो बार शतक लगाया है. 
 

2.सुरेश रैना

2

भारत के पूर्व दिग्गज सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2010 में 101 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.महेला जयवर्धने

3

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2010 में 100 रन बनाए थे. 
 

4.ब्रेंडन मैकुलम

4

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2012 में 123 रनों की पारी खेली थी.
 

5.एलेक्स हेल्स

5

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2014 में नाबाद 116 रन ठोके थे. 
 

6.अहमद शहजाद

6

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2014 में 111 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
 

7.तमीम इकबाल

7

बांग्लादेश के तमीम इकाबल ने ओमान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2016 में नाबाद 103 रन जड़े थे. 
 

8.जोस बटलर

8

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2021 में नाबाद 101 रनों की पारी खेली थी. 
 

9.रिली रोसो

9

साउथ अफ्रीका के रिली रोसो ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 109 रन ठोक दिए थे. 
 

10.ग्लेन फिलिप्स

10

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 104 रन ठोके थे और ऐसा करने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए थे.
 

