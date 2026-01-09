FacebookTwitterYoutubeInstagram
US के संगठनों से हटने पर MEA ने कहा, अमेरिका के प्रस्तावित बिल पर हमारी नजर. वैश्विक मुद्दों पर सभी से सहयोग.

Typhoid Myths vs Facts: टाइफाइड से जुड़े आम मिथक, जिनकी वजह से इलाज में होती है देरी

'हम झुकेंगे नहीं...', खामेनेई की खुली चेतावनी के पीछे क्या है वजह, किन हथियारों के बल पर ट्रंप को दे रहे चुनौती?

मिनटों शराब की बोतल खत्म करने वाले हो जाए सावधान, रिसर्च का दावा- बिंज ड्रिंकिंग से डैमेज हो जाती हैं आंत और लिवर

भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय

सर्दियों की डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू, ठिठुरन भरी सर्दी में अंदर तक गर्म रहेगा शरीर

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से तीन मैचों की वनडी सीरीज का आगाज होने वाला है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड वनडे में सबसे ज्यादा शतक किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 09, 2026, 03:38 PM IST

1.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
1

भारत के पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडी की 23 पारियों में सबसे ज्यादा 6 शतक बनाए हैं. 
 

2.विराट कोहली

विराट कोहली
2

भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडी की 33 पारियों में 6 शतक ठोके हैं. 
 

3.नाथन एस्टल

नाथन एस्टल
3

न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 5 शतक ठोके हैं. 
 

4.सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर
4

सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 41 पारियों में 5 शतक अपने नाम किए हैं.
 

5.क्रिस केर्न्स

क्रिस केर्न्स
5

न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने भारत के खिलाफ वनडे की 28 पारियों में 3 शतक लगाए हैं. 
 

6.सौरव गांगुली

सौरव गांगुली
6

भारत के सौरव गांगुली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 31 पारियों में 3 शतक ही लगाए हैं. 
 

7.रॉस टेलर

रॉस टेलर
7

न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने भारत के खिलाफ वनडे की 34 पारियों में 3 शतक लगाए हैं. 
 

8.डेरिल मिशेल

डेरिल मिशेल
8

न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ 8 पारियों में अब तक 2 शतक अपने नाम किए हैं. 
 

9.गौतम गंभीर

गौतम गंभीर
9

भारत के गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 9 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
 

10.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
10

भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 9 पारियों में 2 शतक ठोके हैं. 
 

