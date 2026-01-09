IND vs NZ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में मौजूदा टीम के सिर्फ दो भारतीय

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 09, 2026, 03:38 PM IST
1.वीरेंद्र सहवाग
भारत के पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडी की 23 पारियों में सबसे ज्यादा 6 शतक बनाए हैं.
2.विराट कोहली
भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडी की 33 पारियों में 6 शतक ठोके हैं.
3.नाथन एस्टल
न्यूजीलैंड के नाथन एस्टल ने भारत के खिलाफ वनडे की 29 पारियों में 5 शतक ठोके हैं.
4.सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 41 पारियों में 5 शतक अपने नाम किए हैं.
5.क्रिस केर्न्स
न्यूजीलैंड के क्रिस केर्न्स ने भारत के खिलाफ वनडे की 28 पारियों में 3 शतक लगाए हैं.
6.सौरव गांगुली
भारत के सौरव गांगुली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 31 पारियों में 3 शतक ही लगाए हैं.
7.रॉस टेलर
न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने भारत के खिलाफ वनडे की 34 पारियों में 3 शतक लगाए हैं.
8.डेरिल मिशेल
न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल ने भारत के खिलाफ 8 पारियों में अब तक 2 शतक अपने नाम किए हैं.
9.गौतम गंभीर
भारत के गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 9 पारियों में 2 शतक लगाए हैं.
10.श्रेयस अय्यर
भारत के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे की 9 पारियों में 2 शतक ठोके हैं.