Test में सबसे तेज शतक जड़ने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट से कोसों दूर भारतीय खिलाड़ी

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Nov 23, 2025, 04:18 PM IST
1.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 2015-16 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों में शतक लगाया था.
2.विव रिचर्ड्स
वेस्टइंडीज के विवयन रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ 1985-86 में 56 गेंदों में शतक ठोका था.
3.मिस्बाह उल हक
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014-15 में 56 गेंदों में शतक जड़ा था और रिचर्ड्स की बराबरी की थी.
4.एडम गिलक्रिस्ट
ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ 2006-7 में 57 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी.
5.जैक ग्रेगोरी
ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगोरी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1921-22 में 67 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था.
6.शिवनारायण चंद्रपॉल
वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2002-03 में 69 गेंदों में शतक बनाया था.
7.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने भारत के खिलाफ 2011-12 में 69 गेंदों में शतक जड़ दिया था.
8.ट्रेविस हेड
ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025-26 में में 69 गेंदों में ही शतक पूरा किया है.
9.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009-10 में 70 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी.
10.रॉय फ्रेडरिक्स
वेस्टइंडीज के रॉय फ्रेडरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1975-76 में 71 गेंदों में शतक ठोका था.