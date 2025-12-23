FacebookTwitterYoutubeInstagram
PAK इंटरनेशनल एयरलाइन हो गई नीलाम, जानें कौन बना नया मालिक और कितने करोड़ रुपये में खरीदा?

सिंह और तुला वालों का अच्छा रहेगा दिन, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Winter Diet: सर्दियों का सुपरफूड हैं ये 2 देसी चीजें, इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर हड्डियों तक के लिए फायदेमंद

Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?

Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी

दिल्ली में कहां मिलता है बेस्ट बटर चिकन, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी

HomePhotos

क्रिकेट

Test में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीय खिलाड़ी

टेस्ट क्रिकेट में अब बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाहते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 23, 2025, 07:22 PM IST

1.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
1

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों में शतक बनाया था और 10 साल से उनका रिकॉरड नहीं टूटा है. 
 

2.विव रिचर्ड्स

विव रिचर्ड्स
2

वेस्टइंडीज के विव रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ 1985 में 56 गेंदों में शतक लगाया था.
 

3.मिस्बाह उल हक

मिस्बाह उल हक
3

पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में 56 गेंदों में ही शतक लगाया था. 
 

4.एडम गिलक्रिस्ट

एडम गिलक्रिस्ट
4

ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. 
 

5.जैक ग्रेगोरी

जैक ग्रेगोरी
5

ऑस्ट्रेलिया के जैक ग्रेगोरी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1921 में 67 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 
 

6.शिवनारायण चंद्रपॉल

शिवनारायण चंद्रपॉल
6

वेस्टइंडीज के शिवनरायण चंद्रपॉल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2002 में 69 गेंदों में शतक बनाया था. 
 

7.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
7

ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने भारत के खिलाफ 2011 में 69 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था. 
 

8.ट्रेविस हेड

ट्रेविस हेड
8

ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में 69 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी. 
 

9.क्रिस गेल

क्रिस गेल
9

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009 में 70 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

10.रॉय फ्रेडरिक्स

रॉय फ्रेडरिक्स
10

वेस्टइंडीज के रॉय फ्रेडरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1975 में 70 गेंदों में शतक लगाया था और वो 10वें स्थान पर हैं. 
 

