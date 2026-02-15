T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 15, 2026, 04:47 PM IST
1.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों में शतक ठोक दिया था.
2.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का नाम लिस्ट में दो बार है. गेल इकलौते बैटर है, जिन्होंने एक से ज्यादा शतक लगाए हैं. गेल ने 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों में शतक पूरा किया था.
3.ब्रेंडन मैकुलम
न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम ने 2012 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 51 गेंदों में शतक ठोक दिया था.
4.रिली रोसो
साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बैटर रिली रोसो ने 2022 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 52 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी.
5.अहमद शहजाद
पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 58 गेंदों में ये कारनामा किया था.
6.सुरेश रैना
भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 वर्ल्ड कप में 59 गेंदों में शतक ठोक दिया था, रैना शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय भी हैं.
7.एलेक्स हेल्स
इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 60 गेंदों में शतक लगाया था.
8.तमीम इकबाल
बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने 2016 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ 60 गेंदों में शतक लगाया था.
9.ग्लेन फिलिप्स
न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने श्रीलंका के खिलाफ 2022 में 61 गेंदों में शतक लगाया था.
10.महेला जयवर्धने
श्रीलंका के पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने ने 2010 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 63 गेंदों में सेंचुरी लगा दी थी और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं.