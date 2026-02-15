FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

आसपास की कॉलोनी के लोग घर छोड़कर भागे, भोपाल- एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, MP-भोपाल के कस्तूरबा नगर में भीषण आग, फैक्ट्री से लगातार धमाकों की आवाज आ रही

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CSBC Bihar Police Driver Admit Card 2026: बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

बिहार पुलिस ड्राइवर PET का एडमिट कार्ड csbc.bihar.gov.in पर जारी, इस लिंक से फटाफट करें डाउनलोड

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

महाशिवरात्रि 2026: शिव भक्ति में लीन हुआ बॉलीवुड; आश्रम से लेकर मंदिर तक हर जगह दिखे सितारे

महाशिवरात्रि 2026: शिव भक्ति में लीन हुआ बॉलीवुड; आश्रम से लेकर मंदिर तक हर जगह दिखे सितारे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जा रहा है और इस बार अब तक एक भी शतक नहीं लगा है. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किन बल्लेबाजों ने सबसे तेज शतक ठोका है. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. इस लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम है.

मोहम्मद साबिर | Feb 15, 2026, 04:47 PM IST

1.क्रिस गेल

क्रिस गेल
1

वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम लिस्ट में पहले स्थान पर है. उन्होंने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 47 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 
 

Advertisement

2.क्रिस गेल

क्रिस गेल
2

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल का नाम लिस्ट में दो बार है. गेल इकलौते बैटर है, जिन्होंने एक से ज्यादा शतक लगाए हैं. गेल ने 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50 गेंदों में शतक पूरा किया था. 
 

3.ब्रेंडन मैकुलम

ब्रेंडन मैकुलम
3

न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ब्रेंडन मैकुलम ने 2012 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 51 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 
 

4.रिली रोसो

रिली रोसो
4

साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बैटर रिली रोसो ने 2022 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 52 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी. 
 

TRENDING NOW

5.अहमद शहजाद

अहमद शहजाद
5

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज अहमद शहजाद ने 2014 टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 58 गेंदों में ये कारनामा किया था. 
 

6.सुरेश रैना

सुरेश रैना
6

भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 वर्ल्ड कप में 59 गेंदों में शतक ठोक दिया था, रैना शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय भी हैं. 
 

7.एलेक्स हेल्स

एलेक्स हेल्स
7

इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 60 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

8.तमीम इकबाल

तमीम इकबाल
8

बांग्लादेश के तमीम इकबाल ने 2016 वर्ल्ड कप में ओमान के खिलाफ 60 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

9.ग्लेन फिलिप्स

ग्लेन फिलिप्स
9

न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने श्रीलंका के खिलाफ 2022 में 61 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

10.महेला जयवर्धने

महेला जयवर्धने
10

श्रीलंका के पूर्व दिग्गज महेला जयवर्धने ने  2010 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 63 गेंदों में सेंचुरी लगा दी थी और लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय खिलाड़ी का नाम
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
IAS की नौकरी छोड़ देश को दिया अपना कार ब्रांड, जानें मारुति मैन ऑफ इंडिया RC Bhargava की कहानी
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
MORE
Advertisement
धर्म
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
MORE
Advertisement