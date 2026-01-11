FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
क्रिकेट

ODI में सबसे तेज शतक लगाने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन है टॉपर

वनडे क्रिकेट में भी बल्लेबाज टी20 की तरह बैटिंग करने लगे है और ये हाल फिलहाल में नहीं बल्कि काफी टाइमस से शुरू हो गया था. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किन भारतीय खिलाड़ियों ने ठोका है. यहां आप टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 11, 2026, 02:57 PM IST

1.विराट कोहली

विराट कोहली
1

विराट कोहली का नाम लिस्ट में टॉप पर है. विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में 52 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए थे. 
 

2.वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग
2

वीरेंद्र सहवाग का नाम लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 गेंदों में शतक पूरा किया था. वीरेंद्र ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 66 गेंदों में भी शतक ठोक चुके थे.
 

3.विराट कोहली

विराट कोहली
3

इस लिस्ट में टॉप-3 में दो बार विराट कोहली का नाम है. विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में ही 61 गेंदों में शतक ठोक दिया था. 
 

4.मोहम्मद अजहरुद्दीन

मोहम्मद अजहरुद्दीन
4

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1988 में 62 गेंदों में शतक जड़ दिया था.
 

5.केएल राहुल

केएल राहुल
5

केएल राहुल ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 2023 में 62 गेंदों में ही शतक जड़ दिया था. 
 

6.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
6

रोहित शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 63 गेंदों में शतक बनाया था. 
 

7.युवराज सिंह

युवराज सिंह
7

युवराज सिंह ने साल 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 64 गेंदों में शतक लगाया था. 
 

8.केदार जाधव

केदार जाधव
8

केदार जाधव ने साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 65 गेंदों में शतक पूरा किया था. 
 

9.सुरेश रैना

सुरेश रैना
9

सुरेश रैना ने साल 2008 में हॉगकॉग के खिलाफ 66 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी. 
 

10.श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर
10

श्रेयस अय्यर का नाम लिस्ट में आखिरी स्थान पर हैं. उन्होंने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 67 गेंदों में शतक बनाया था. 
 

