क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर इतिहास रच दिया है और बतौर कप्तान ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 कप्तान कौन हैं?

मोहम्मद साबिर | Feb 25, 2026, 05:01 PM IST

1.हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक
1

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ 100 रनों की पारी खेली. ब्रूक सबसे बड़ी पारी खेलने के अलावा बतौर कप्तान शतक लगाने वाले भी पहले कप्तान बन गए हैं. 
 

2.क्रिस गेल

क्रिस गेल
2

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने बतौर कप्तान 2010 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 98 रनों की पारी खेली थी. 
 

3.लोर्कन टकर

लोर्कन टकर
3

आयरलैंड के लोर्कन टकर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ओमान के खिलाफ बतौर कप्तान नाबाद 94 रनों की पारी खेली है. 
 

4.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
4

भारत के पूर्व बल्लेबाज रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान 92 रन बनाए थे. 
 

5.क्रिस गेल

क्रिस गेल
5

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 88 रन बनाए हैं. 
 

6.एडन मार्करम

एडन मार्करम
6

साउथ अफ्रीका के एडन मार्करन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 86 रनों की पारी खेली है. 
 

7.केन विलियमसन

केन विलियमसन
7

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर कप्तान 85 रनों की पारी खेली थी. 
 

8.सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव
8

भारत के सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए के खिलाफ बतौर कप्तान नाबाद 84 रनों की पारी खेली है. 
 

9.जोस बटलर

जोस बटलर
9

इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए के खिलाफ बतौर कप्तान नाबाद 83 रनों की पारी खेली थी. 
 

10.जोस बटलर

जोस बटलर
10

इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के खिलाफ बतौर कप्तान नाबाद 80 रनों की पारी खेली थी. 
 

