IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Mar 16, 2026, 08:49 PM IST
1.क्रिस गेल
आरसीबी के लिए खेलते हुए क्रिस गेल ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में नाबाद 175 रनों की पारी खेली थी. गेल ने दिल्ली के खिलाफ 2012 में नाबाद 128 रन बनाए थे.
2.ब्रेंडन मैकुलम
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए ब्रेंडन मैकुलम ने आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए 2008 में नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी.
3.अभिषेक शर्मा
सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 141 रनों की पारी खेली थी.
4.क्विंटन डिकॉक
लखनऊ के लिए खेलते हुए क्विंटन डिकॉक ने कोलकाता के खिलाफ 2022 में नाबाद 140 रन बनाए थे.
5.एबी डिविलियर्स
आरसीबी के लिए खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने मुंबई के खिलाफ 2015 में नाबाद 133 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा डिविलियर्स ने गुजरात लायंस के खिलाफ 2016 में नाबाद 129 रन बनाए थे.
6.केएल राहुल
पंजाब के लिए खेलते हुए केएल राहुल ने 2020 में आरसीबी के खिलाफ 132 रनों की नाबाद पारी खेली थी.
7.शुभमन गिल
गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ने मुंबई के खिलाफ 2023 में 129 रनों की पारी खेली थी.
8.ऋषभ पंत
दिल्ली के लिए खेलते हुए ऋषभ पंत ने हैदराबाद के खिलाफ 2018 में नाबाद 128 रनों की पारी खेली थी.
9.मुरली विजय
चेन्नई के लिए खेलते हुए मुरली विजय ने राजस्थान के खिलाफ 2010 में 127 रनों की पारी खेली थी.
10.डेविड वॉर्नर
हैदराबाद के लिए खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने कोलकाता के खिलाफ 2017 में 126 रनों की पारी खेली थी.