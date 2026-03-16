IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर

5 . एबी डिविलियर्स

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आरसीबी के लिए खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने मुंबई के खिलाफ 2015 में नाबाद 133 रनों की पारी खेली थी. इसके अलावा डिविलियर्स ने गुजरात लायंस के खिलाफ 2016 में नाबाद 129 रन बनाए थे.

