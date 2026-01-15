FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
JEE Mains Admit Card 2026: NTA जल्द जारी करेगा JEE Mains 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड, 21 जनवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

NTA जल्द जारी करेगा JEE Mains 2026 सेशन 1 के एडमिट कार्ड, 21 जनवरी से शुरू होने वाले हैं एग्जाम्स

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 

मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय

'हैरानी हुई कि इतनी आसानी से जीत...' दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की जीत पर आया सुनील गावस्कर का रिएक्शन, पढ़ें पूर्व दिग्गज ने क्या कहा

'हैरानी हुई कि इतनी आसानी से जीत...' दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड की जीत पर आया सुनील गावस्कर का रिएक्शन, पढ़ें पूर्व दिग्गज ने क्या कहा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर

Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस

Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस

WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

HomePhotos

क्रिकेट

WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

महिला प्रीमियर लीग का चौथा सीजन खेला जा रहा है. इस सीजन के बीच आज हम आपको बताएंगे कि किन बल्लेबाजों ने डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेली हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Jan 15, 2026, 04:13 PM IST

1.जॉर्जिया वोल

जॉर्जिया वोल
1

यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए जॉर्जिया वोल ने आरसीबी के खिलाफ 2025 में 56 गेंदों में नाबाद 99 रनों की पारी खेली थी. 
 

Advertisement

2.सोफी डिवाइन

सोफी डिवाइन
2

आरसीबी के लिए खेलते हुए सोफी डिवाइन ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 2023 में सिर्फ 36 गेंदों में 99 रन ठोक दिए थे. 
 

3.एलिसा हीली

एलिसा हीली
3

यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए एलिसा हीली ने आरसीबी के खिलाफ 2023 में 47 गेंदों में नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी. 
 

4.बेथ मूनी

बेथ मूनी
4

गुजरात जायंट्स के लिए खेलते हुए बेथ मूनी ने यूपी के खिलाफ 2025 में 59 गेंदों में नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी. 
 

TRENDING NOW

5.हरमनप्रीत कौर

हरमनप्रीत कौर
5

मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर ने 2024 में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 48 गेंदों में नाबाद 95 रनों की पारी खेली थी. 
 

6.सोफी डिवाइन

सोफी डिवाइन
6

गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2026 में 42 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली है. 
 

7.मेग लैनिंग

मेग लैनिंग
7

दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए मेग लैनिंग ने गुजरात के खिलाफ 57 गेंदों में 92 रनों की पारी पारी खेली थी. 
 

8.ताहलिया मैकग्राथ

ताहलिया मैकग्राथ
8

यूपी के लिए खेलते हुए ताहलिया मैकग्राथ ने दिल्ली के खिलाफ 2023 में 50 गेंदों में नाबाद 90 रनों की पारी खेली थी. 
 

9.एलिसा पेरी

एलिसा पेरी
9

आरसीबी की एलिसा पेरी ने यूपी के खिलाफ 2025 में 78 गेंदों में नाबाद 90 रनों की पारी खेली थी. 
 

10.दीप्ति शर्मा

दीप्ति शर्मा
10

यूपी की दीप्ति शर्मा ने 2024 में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 78 गेंदों में नाबाद 88 रनों की पारी खेली थी. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
भारत की वो 'शापित' नदी जिसकी घाटियों में जन्मे थे सबसे खौफनाक डाकू, अपराध की कहानियों से आज भी कांपता है इतिहास
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, रिटायरमेंट के बाद भी विराट-रोहित का जलवा बरकरार
MORE
Advertisement
धर्म
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi
MORE
Advertisement