WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

1 . जॉर्जिया वोल

1

यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए जॉर्जिया वोल ने आरसीबी के खिलाफ 2025 में 56 गेंदों में नाबाद 99 रनों की पारी खेली थी.

