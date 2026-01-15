WPL इतिहास में सबसे बड़ी पारियां खेलने वाली 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Jan 15, 2026, 04:13 PM IST
1.जॉर्जिया वोल
यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए जॉर्जिया वोल ने आरसीबी के खिलाफ 2025 में 56 गेंदों में नाबाद 99 रनों की पारी खेली थी.
2.सोफी डिवाइन
आरसीबी के लिए खेलते हुए सोफी डिवाइन ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ 2023 में सिर्फ 36 गेंदों में 99 रन ठोक दिए थे.
3.एलिसा हीली
यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए एलिसा हीली ने आरसीबी के खिलाफ 2023 में 47 गेंदों में नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी.
4.बेथ मूनी
गुजरात जायंट्स के लिए खेलते हुए बेथ मूनी ने यूपी के खिलाफ 2025 में 59 गेंदों में नाबाद 96 रनों की पारी खेली थी.
5.हरमनप्रीत कौर
मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर ने 2024 में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 48 गेंदों में नाबाद 95 रनों की पारी खेली थी.
6.सोफी डिवाइन
गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2026 में 42 गेंदों में 95 रनों की पारी खेली है.
7.मेग लैनिंग
दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए मेग लैनिंग ने गुजरात के खिलाफ 57 गेंदों में 92 रनों की पारी पारी खेली थी.
8.ताहलिया मैकग्राथ
यूपी के लिए खेलते हुए ताहलिया मैकग्राथ ने दिल्ली के खिलाफ 2023 में 50 गेंदों में नाबाद 90 रनों की पारी खेली थी.
9.एलिसा पेरी
आरसीबी की एलिसा पेरी ने यूपी के खिलाफ 2025 में 78 गेंदों में नाबाद 90 रनों की पारी खेली थी.
10.दीप्ति शर्मा
यूपी की दीप्ति शर्मा ने 2024 में गुजरात जायंट्स के खिलाफ 78 गेंदों में नाबाद 88 रनों की पारी खेली थी.