FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'अब राजनीति नहीं, नतीजों का वक्त', CM रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के लिए खोला खजाना, विपक्ष को घेरा

'अब राजनीति नहीं, नतीजों का वक्त', CM रेखा गुप्ता ने पूर्वी दिल्ली के लिए खोला खजाना, विपक्ष को घेरा

X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

HomePhotos

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज मुकाबले लगभग खत्म हो गए हैं और अब सुपर-8 खेला जाना है. लेकिन इससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के किन बल्लेबाजों ने लगाए हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खतरे में हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Feb 16, 2026, 08:52 PM IST

1.क्रिस गेल

क्रिस गेल
1

वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. उन्होंने 31 पारियों में 63 छक्के लगाए हैं. 
 

Advertisement

2.रोहित शर्मा

रोहित शर्मा
2

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 50 छक्के ठोके हैं. 
 

3.जोस बटलर

जोस बटलर
3

इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप की 38 पारियों में 44 छक्के लगाए हैं और इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. 
 

4.डेविड वॉर्नर

डेविड वॉर्नर
4

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 40 छक्के लगाए हैं. 
 

TRENDING NOW

5.रहमानुल्लाह गुरबाज

रहमानुल्लाह गुरबाज
5

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने हाल ही में विराट कोहली को पछाड़ा है. गुरबाज ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 36 छक्के ठोके हैं. 
 

6.विराट कोहली

विराट कोहली
6

भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप की 33 पारियों में 36 छक्के लगाए हैं. 
 

7.युवराज सिंह

युवराज सिंह
7

पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप की 28 पारियों में 33 छक्के ठोके हैं. 
 

8.शेन वॉटसन

शेन वॉटसन
8

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 22 पारियों में 31 सिक्स अपने नाम किए हैं. 
 

9.ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल
9

ऑस्ट्रेलियाई स्पिन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 वर्ल्ड कप की 29 पारियों में 31 छक्के लगाए हैं. इतना ही नहीं मैक्सवेल युवराज, वॉटसन और विराट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. अगर वो इस वर्ल्ड कप 6 छक्के लगा देते हैं, वो विराट को पछाड़ देंगे. 
 

10.एबी डिविलियर्स

एबी डिविलियर्स
10

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने टी20 वर्ल्ड कप की 29 पारियों में 30 छक्के लगाए हैं. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
MORE
Advertisement