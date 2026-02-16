T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, खतरे में विराट-रोहित का रिकॉर्ड

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Feb 16, 2026, 08:52 PM IST
1.क्रिस गेल
वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. उन्होंने 31 पारियों में 63 छक्के लगाए हैं.
2.रोहित शर्मा
भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप की 44 पारियों में 50 छक्के ठोके हैं.
3.जोस बटलर
इंग्लैंड के जोस बटलर ने टी20 वर्ल्ड कप की 38 पारियों में 44 छक्के लगाए हैं और इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
4.डेविड वॉर्नर
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने टी20 वर्ल्ड कप की 41 पारियों में 40 छक्के लगाए हैं.
5.रहमानुल्लाह गुरबाज
अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने हाल ही में विराट कोहली को पछाड़ा है. गुरबाज ने टी20 वर्ल्ड कप की 19 पारियों में 36 छक्के ठोके हैं.
6.विराट कोहली
भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप की 33 पारियों में 36 छक्के लगाए हैं.
7.युवराज सिंह
पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप की 28 पारियों में 33 छक्के ठोके हैं.
8.शेन वॉटसन
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने टी20 वर्ल्ड कप की 22 पारियों में 31 सिक्स अपने नाम किए हैं.
9.ग्लेन मैक्सवेल
ऑस्ट्रेलियाई स्पिन ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 वर्ल्ड कप की 29 पारियों में 31 छक्के लगाए हैं. इतना ही नहीं मैक्सवेल युवराज, वॉटसन और विराट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. अगर वो इस वर्ल्ड कप 6 छक्के लगा देते हैं, वो विराट को पछाड़ देंगे.
10.एबी डिविलियर्स
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने टी20 वर्ल्ड कप की 29 पारियों में 30 छक्के लगाए हैं.