2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

क्रिकेट
मोहम्मद साबिर | Dec 28, 2025, 03:52 PM IST
1.डेवाल्ड ब्रेविस
साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने इस साल 2025 में 32 पारियों में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाए हैं.
2.अभिषेक शर्मा
भारत के युवा बैटर अभिषेक शर्मा ने साल 2025 में 21 पारियों में 54 सिक्स ठोके हैं.
3.शाई होप
वेस्टइंडीज के शाई होप ने साल 2025 में 50 पारियों में 54 छक्के अपने नाम किए हैं.
4.हैरी ब्रूक
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक का नाम भी लिस्ट में है. उन्होंने 2025 में 45 पारियों में 50 छक्के लगाए हैं.
5.जॉर्ज मुंशी
स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी ने 2025 में 18 पारियों में कुल 46 छक्के ठोके हैं.
6.साहिबजादा फरहान
पाकिस्तान के साबिहजादा फरहान ने इस साल 2025 में 26 पारियों में 45 सिक्स जड़े हैं.
7.तंजिद हसन
बांग्लादेश के तंजिद हसन ने इस साल 2025 में 34 पारियों में 44 सिक्स लगाए हैं.
8.मोहम्मद वसीम
यूएई के मोहम्मद वसीम ने इस साल 2025 में 31 पारियों में 42 सिक्स लगाए हैं.
9.सैफ हसन
बांग्लादेश के सैफ हसन ने इस साल 2025 में 21 पारियों में 40 छक्के लगाए हैं.
10.हसन नवाज
पाकिस्तान के हसन नवाज ने साल 2025 में 28 पारियों में 40 छक्के लगाए हैं.