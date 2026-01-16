U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

1 . इयोन मोर्गन

1

आयरलैंड के लिए खेलते हुए इयोन मोर्गन ने 2004 से 2006 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 13 पारियों में सबसे ज्यादा 606 रन बनाए थे.

