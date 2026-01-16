FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Home

क्रिकेट

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. लेकिन इस बीच आज हम आपको बताएंगे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किन बल्लेबाजों ने बनाए हैं. आप यहां टॉप-10 लिस्ट देख सकते हैं. इस लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम शामिल है.

मोहम्मद साबिर | Jan 16, 2026, 05:28 PM IST

1.इयोन मोर्गन

इयोन मोर्गन
1

आयरलैंड के लिए खेलते हुए इयोन मोर्गन ने 2004 से 2006 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 13 पारियों में सबसे ज्यादा 606 रन बनाए थे. 
 

2.बाबर आजम

बाबर आजम
2

पाकिस्तान के बाबर आजम ने 2010 से 2012 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 12 पारियों में 585 रन अपने नाम किए थे. 
 

3.सरफराज खान

सरफराज खान
3

भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने 2014 से 2016 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 12 पारियों में 566 रन बनाए हैं. 
 

4.क्रेग ब्रेथवेट

क्रेग ब्रेथवेट
4

वेस्टइंडीज के क्रेग ब्रेथवेट ने 2010-12 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 12 पारियों में 548 रन ठोके थे. 
 

5.फिन एलन

फिन एलन
5

न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 2016-18 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 12 पारियों में 548 रन जड़े थे. 
 

6.कनिष्क चौगाई

कनिष्क चौगाई
6

नेपाल के कनिष्क चौगाई ने 2002 से 2006 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 20 पारियों में 537 रन ठोके थे. 
 

7.अनामुल हक

अनामुल हक
7

बांग्लादेश के अनामुल हक ने 2010-12 तक अंडर-19 वर्ल्ड कप की 12 पारियों में 519 रन बनाए थे. 
 

8.डेवाल्ड ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस
8

साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने 2022 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की 6 पारियों में 506 रन बनाए थे. 
 

9.शिखर धवन

शिखर धवन
9

भारतीय पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन ने 2004 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की 7 पारियों में 505 रन बनाए थे. 
 

10.शॉन मार्श

शॉन मार्श
10

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज शॉन मार्श ने 2000 से 2002 तक 15 पारियों में 471 रन बनाए थे. 
 

